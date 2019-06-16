Постепенно: Бродский высказался о возвращении "Будивельника" в Суперлигу

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский хочет вернуть легендарный киевский "Будивельник" в чемпионат страны, но признается, что на это нужно время.

Михаил Бродский ФБУ

"У нас есть планы осуществить мечту всех украинских поклонников баскетбола вернуть "Будивельник" в Суперлигу Пари-Матч. Я очень надеюсь, что в ближайшие 2-3 года нам удастся найти спонсора, который согласится закрыть старые долги клуба, ведь эту процедуру необходимо выдержать, и тогда киевляне снова могут увидеть свой любимый клуб", - отметил глава федерации в интервью радио "Новое Время".

Также зал строится в Ривне, а в Каменском помогают город и область.

"Они достроят там свой зал, который будет, как в Запорожье, на 3000. Ривному государство предоставило уже 90000000 и надеемся, что за два года там будет зал. Инфраструктура там вся готова, поэтому будет арена, будут и деньги и будет командв в Суперлиге. Также Тернополь, Житомир и Хмельницкий начали строительство. Мы создаем новые комфортные условия для развития баскетбола, ведь это наша главная задача", - заявил Михаил Юрьевич.

По словам президента ФБУ они ценят каждую команду.

"К сожалению в Суперлиге Пари-Матч в следующем сезоне, у нас будет 9 команд, хотя хотелось вернуться к 12. Но после кризиса 2014 очень тяжело все идет. Мы потеряли Мариуполь, который, я надеюсь мы вернем скоро, потеряли Донецк. Крым ушел, ну и с деньгами стало гораздо труднее. Поэтому каждая команда для нас – это хорошо", - рассказал Бродский.

Новичок Суперлиги "Прометей" - команда амбициозная и с хорошим бюджетом, которая уже подписала защитника сборной Украины Дениса Лукашова.

"У них есть амбициозные планы. Старый зал, в котором 6 лет играла команда Днепр-Азот, они отремонтировали – он в прекрасном состоянии. Теперь они обратились, чтобы мы договорились с FIBA-Европа об их участии в Кубке Европы. У них есть дети, инфраструктура, Владимир Дубинский фанат баскетбола, везде ездит с командой, как когда-то я это делал, но сейчас я уже не успеваю никуда. Для меня главное, чтобы наши 18 сборных играли. Думаю, "Прометей" будет претендовать на медали и дай нам Бог еще несколько команд", - подытожил Бродский.

Ранее во время заседания Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины, который проходил в Киеве, были утверждены основные положения по проведению следующего чемпионата Украины.

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