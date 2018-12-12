Бошкович оценил для Украины жеребьевку Евробаскета-2019

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Горан Бошкович прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата Европы-2019. Украинки сыграют с действующими чемпионками Европы - испанками, хозяйками группового турнира латвийками, а также британками.

"Я считаю, что наша группа очень сильная. Всегда, когда ждешь жеребьевки, то надеешься не попасть одну группу с сильной командой и сборной хозяек. Хотя каждая команда на чемпионате Европы опасна и любого соперника необходимо уважать. Другое дело, что я хотел бы, чтобы мы играли в Сербии, и на это у меня немало причин, но так решил жребий. В любом случае нам следует быть сосредоточенными именно на нашей игре, на нашей подготовке к соревнованиям, это основная цель, ведь только мы можем решить все наши проблемы", - цитирует серба ФБУ.

Горан Бошкович ФБУ

Напомним, что в квалификации чемпионата Европы-2019 Украина одержала победу в 4 матчах из 6.

"Сине-желтые" на старте уверенно обыграли в гостях Нидерланды, во втором туре дома разгромили команду Болгарии, в третьем в Киеве проиграли Испании, в четвертом дома эффектно разбили Нидерланды, в пятом одержали убедительную победу над командой Болгарии и в заключительном матче отбора уступили на выезде действующим чемпионкам Европы — Испании.