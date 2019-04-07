БК "Запорожье" обыграл "Киев-Баскет" в полуфинале Суперлиги Пари-Матч

БК "Запорожье" во второй игре полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч обыграл столичный "Киев-Баскет". Напряженный поединок на паркете Дворца спорта "Юность" завершился со счетом – 95:83.

БК "Запорожье" - "Киев-Баскет"

После сенсационного поражения в первом матче победитель регулярного сезона с первых секунд взялся за реванш. Запорожцы захватили инициативу и буквально смяли соперника с паркета. Ураганные атаки из под-кольца и точные трехочковые "бомбы" привели к рывку хозяев 27-9. Евгений Мурзин несколько раз брал таймауты, но ни к чему это не приводило.

Однако запала хозяев хватило лишь на 12 минут игрового времени. Доведя преимущество до 21 балла в начале второй четверти, "Запорожье" стало проигрывать по всем фронтам.

В дебюте четвертой десятиминутки подопечные Валерия Плеханова имели лишь одно очко преимущества, но большего киевляне добиться не смогли.

БК "Запорожье" – "Киев-Баскет" 95:83 (29:12, 21:28, 24:28, 21:15)

БК Запорожье: Холтон (8 + 6 передач), Кондраков (7), Мироненко (6), Хилл (19 + 7 подборов + 2 блок-шота), Прессли (3) – старт; Трент (27 + 4 передачи), Шевченко (18 + 5 подборов + 3 перехвата), Буц (4), Титов (3), Овдеенко.

Киев-Баскет: Горобченко (2), Крик (14 + 6 подборов), Крутоус (22 + 2 блок-шота), Нванкво (4), Челован (5 + 5 подборов) – старт; Луценко (26), Петров (7 + 7 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Латкович (2 + 6 передач), Носков (1), Сандул.

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Счет в серии стал 1:1 и полуфинал переезжает в Киев. Следующий матч эта пара проведет на паркете "Киев-Баскета" в столице Украины. Встреча состоится 10 апреля в СК "Меридиан" и начнется в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в другом полуфинале Суперлиги Пари-Матча накануне южненский "Химик" дома обыграл "Днепр".

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