БК "Одесса" разобралась с "Николаевом" в первом четвертьфинале Кубка Украины

"Одесса" уверенно обыграла "Николаев" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу. Поединок в УСК "Одесса" завершился со счетом 100:58.

Старт матча вышел ровным. Никто из соперников не хотел уступать. Командам было сложно справиться с нервами. В итоге после первой четверти одесситам удалось оторваться от соперника, а до большого перерыва развить свой успех. Благодаря потрясающей игре Беликова и Щепкина хозяева увеличили свой отрыв до +18. "Корабелы" были сами на себя не похожи: они часто теряли мяч в атаке, позволяя сопернику оторваться на большое расстояние. Грамотные действия одесситов в защите заставляли соперника ошибаться и уменьшали количество результативных атак.

Одесса - Николаев ФБУ

После большого перерыва игроки "Одессы" начали проваливаться в нападении, заставляя наставника команды Олега Юшкина брать тайм-аут. Это кардинально изменило игру его команды в атаке, которая, благодаря феноменальному рывку, оторвалась от гостей из Николаева на 30 очков.

Последняя четверть стала лишь формальностью. Победитель был фактически определен, однако у "корабел" был еще ответный поединок, так что главной целью гостей стало сокращение отставания. Но "Одесса" поймала кураж и в итоге разгромила соперника +42.

Ответный матч команды проведут 27 декабря. Начало встречи - в 19:00.

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