Битва за "золото" ЧУ Суперлиги Пари-Матч: анонс 1 мая, трансляция – Oboz TV

В чемпионате Украины по баскетболу Суперлиге Пари-Матч во вторник, 1 мая, пройдет третья игра финальной серии между "Черкаськими Мавпами" и "Днепром". После двух выездных побед подопечные Максима Михельсона примут соперника на своей площадке в черкасском Дворце спорта "Будивельник".

Отметим, что поединок можно будет увидеть на канале ObozTV, сайте Федерации баскетбола Украины и официальной странице организации в Facebook.

Новости Названы лучшие игроки женской Суперлиги

16:00. Черкассы, ДС "Будивельник". "Черкаськи Мавпы" – "Днепр", счет серии – 2:0, трансляция – ObozTV, сайт ФБУ, Facebook ФБУ, купить билеты

"Мавпы" вплотную подобрались к историческому для себя чемпионству. Черкащане буквально ошарашили соперника, добыв две победы на паркете соперника. Команда Максима Михельсона предложила "Днепру" интенсивный баскетбол, чем поставила соперника в тупик.

ФБУ

Победная серия черкасской команды насчитывает уже 15 матчей. В том числе семь встреч "Мавпы" выиграли в плей-офф. В серии с "Днепром" до трех побед им удалось нейтрализовать одно из главных качеств соперника – атаки из-за дуги. "Сине-бело-голубым" во многом не повезло из-за травмы Александра Мишула, который славится своим дальним броском.

"Днепру" некуда отступать, ведь поражение будет означать окончание серии. Этот факт обещает зрителям открытый баскетбол и невероятную интригу.

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ СУПЕРЛИГИ ПАРИ-МАТЧ

Серия до трех побед

24 апреля

"Днепр" – "Черкаськи Мавпы" – 75:76 (28:27, 16:20, 16:14, 15:15) / ОТЧЕТ

26 апреля

"Днепр" – "Черкаськи Мавпы" – 72:76 (20:17, 14:16, 20:18, 18:25) / ОТЧЕТ

Как сообщал "Обозреватель", южненский "Химик" одержал победу над МБК "Николаев" в "бронзовой" серии чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч.