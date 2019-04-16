Битва за финал: анонс Суперлиги Пари-Матч 16 апреля

В Южном в поединке между местным "Химиком" и "Днепром" определится второй финалист Суперлиги Пари-Матч.

Обе команды имеют в активе по два домашних успеха в серии до трех побед и во вторник, 16 апреля, проведут решающую битву противостояния. Увидеть заключительную игру полуфинала первенства можно будет в эфире канала ObozTV и на сайте Федерации баскетбола Украины.

18:00. Южный, ФСК "Олимп". "Химик" – "Днепр", трансляция – ObozTV, сайт Федерации баскетбола Украины, счет в серии до трех побед – 2:2.

Химик – Днепр ФБУ

"Днепр" после двух выездных поражений был на грани прекращения борьбы за "золото", однако благодаря сверхудачной игре на своей площадке вернул равновесие в противостоянии. "Химики" так и не сумели совладать с лидерами соперника Мишулой и Тимофеенко и получили мощный психологический удар. Особенно, после того, как с треском уступили в первой встрече в Днепре с разницей в 37 очков.

Разумеется, в пятом матче серии многое решит не только психологическая готовность команд, но и физическое состояние. В этом плане днепряне выглядят чуть более предпочтительнее, ведь у Дениса Журавлева есть возможность рассчитывать на активную ротацию.

В любом случае нас ждет интереснейшее противостояние. Во вторник мы точно узнаем, кто будет противостоять "Киев-Баскету" в финале сезона. Подопечные Евгения Мурзина, напомним, оказались сильнее "Запорожья" – 3:1.

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