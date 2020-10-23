Битва в Киеве: анонс Суперлиги Париматч 23 октября

В баскетбольной Суперлиге Париматч в пятницу, 23 октября, пройдет большой игровой день, в рамках которого будет сыграно сразу четыре поединка.

Наибольший интерес вызывает матч в столице, где "Киев-Баскет" сыграет с "Харьковским Сокола". Вашему вниманию анонс поеединкив.

"Черкаськи Мавпы" - "Запорожье"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча - 18:30

Трансляция - YouTube ФБУ

В стартовом матче дня "Черкаськи Мавпы" будут принимать "Запорожье". Команда Максима Михельсона проиграла все четыре матча на старте сезона, запорожцы после трех поединков имеют 100% побед.

Однако статус фаворита для команды Валерия Плеханова не значит, что игра будет легкой. "Мавпы" медленно, но расширяют ротацию, игроки возвращаются к игре и имели около недели, для того чтобы поработать и наладить командные связи. К тому же дома черкассцы традиционно играют убедительно.

"Николаев" - "Прометей"

Николаев, СК "Надежда"

Начало матча - 19:00

Трансляция - Obozrevatel TV, YouTube ФБУ

"Николаев" проведет третий матч подряд дома и сыграет против одного из фаворитов сезона "Прометея". Для коллектива из Каменского это будет первая выездное испытания, на которое команда Виталия Черния отправилась в боевом составе.

За "Николаев" в этом матче должен сыграть Кит Омоэра, который неожиданно вернулся в Суперлигу Париматч. Но даже в присутствии хорошо известного украинским фанам нигерийца, фаворитом в этой игре выглядят гости, за которых должен дебютировать Александр Липовый.

Отдельный сюжет - возвращение к "Николаева" бывшего главного тренера команды Виталия Черния, а также Максима Луценко и Сергея Приймака, которые были лидерами команды в прошлом сезоне.

"Тернополь" - "Днепр"

Львов, ДС "Галичина"

Начало матча - 19:30

Трансляция - YouTube ФБУ

Один из самых интересных матчей недели, в котором дебютанты элитного дивизиона сыграют против действующего чемпиона. То, что команда Дмитрия Забирченко дебютант только по статусу, подтверждают и результаты команды на старте регулярного чемпионата - 3 победы в 4 матчах.

"Днепр" идет без поражений, но и сыграла команда Дениса Журавлева только два матча. Одной из главных интриг будет возвращение в Украину Вячеслава Боброва, который дебютирует за днепрян в этой игре. Его противостояние с одним лучших игроков сезона Аверейлом Югбой может стать дополнительным украшением.

"Киев-Баскет" - "Харьковские Соколы"

Киев, ПС "Венето"

Начало матча - 20:00

Трансляция - YouTube ФБУ

"Харьковские Соколы" снова в Киеве, но на этот раз для того чтобы сыграть против "Киев-Баскет". Команда Олега Манойленко, которая в дебютном сезоне очень долго ждала свою первую победу в Суперлиге, в этом году стартовала 2-0 и попытается преподнести сенсацию в битве с лидером.

Киевляне на ходу, киевляне не проигрывают и имеют хорошие шансы, чтобы добыть свою пятую подряд победу в чемпионате Украины. Легкой прогулки команде Айнарс Багаткиса в этой игре ждать не приходится, но статус фаворита в этой паре закреплен именно за хозяевами. "Соколы", в свою очередь, довольно комфортно чувствуют себя в роли Андердог и, несомненно, будут настраиваться на очередной бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" потерпел третье поражение подряд после возвращения в Суперлигу Париматч