Битва стилей: анонс первого полуфинала Суперлиги Пари-Матч

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в пятницу, 5 апреля, стартует второй раунд плей-офф. В первом полуфинале на паркете запорожского дворца спорта "Юность" сойдутся местное "Запорожье" и "Киев-Баскет".

Увидеть интригующее противостояние можно будет в эфире канала ObozTV.

18:30. Запорожье, ДС "Юность". БК "Запорожье" – "Киев-Баскет", трансляция – ObozTV, сайт Федерации баскетбола Украины, серия до трех побед

В течение "регулярки" соперники, как и положено, провели четыре матча, завершив сезонную серию вничью. Запорожцы и киевляне обменялись домашними победами – одолеть соперника на выезде ни один из коллективов так и не сумел.

Запорожье – Киев-Баскет ФБУ

В первом раунде плей-офф обе команды провели максимальное количество матчей: "Запорожье" в супертяжелом третьем поединке дожал дома "Черкаськи Мавпы", а "Киев-Баскет" также в непростой игре, но без нервной концовки, победил в решающей битве "Николаев" .

Соперники по полуфиналу играют в противоположных стилях. Если коллектив Валерия Плеханова действует во взрывном темпе, который определяют американцы, то киевляне, наоборот, играют в присущий Евгению Мурзин медленный и вязкий баскетбол с акцентом на игру через трехсекундную зону. Поэтому вполне вероятно, что навязать свой темп сопернику будет одной из ключевых задач для каждого из коллективов.

Учитывая вышеупомянутую тенденцию, что в очных дуэлях в течение "регулярки" "Запорожье" и "Киев-Баскет" выигрывали исключительно дома, преимущество домашней площадки победителей "регулярки" выходит на первый план. Выездная победа для киевлян в одном из двух стартовых матчей серии может существенно повлиять в расклад сил в этом противостоянии.

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