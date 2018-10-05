Битва с чемпионом: анонс открытия Суперлиги Пари-Матч в Киеве, купить билеты

Киевский Дворец спорта в субботу, 6 октября, станет свидетелем открытия нового баскетбольного сезона. В розыгрыше Суперлиги Пари-Матч "Киев-Баскет" сыграет с чемпионом страны "Черкаськими Мавпами". Начало первого в истории столичного коллектива поединка в Суперлиге Пари-Матч – 14:00. Параллельно в Днепре одноименная команда примет львовский "Политехник".

ПРОМО НОВОГО СЕЗОНА СУПЕРЛИГИ ПАРИ-МАТЧ

14:00. Киев, Дворец спорта. "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы", трансляция – ObozTV, сайт Федерации баскетбола Украины, купить билеты

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14:00. Днепр, СК "Шинник". "Днепр" – "Политехник", трансляция – XSPORT, сайт сайт Федерации баскетбола Украины, купить билеты

Центральным матчем, безусловно, считается игра в Киеве. Осенью минувшего года в столице было решено возродить БК "Киев-Баскет", который являлся двукратным призером украинской Высшей лиги и Суперлиги.

В новый сезон команда идет под руководством наставника сборной Украины Евгения Мурзина. Тренер столичного коллектива всерьез настроен покорить элитный дивизион. "Перед нами стоят высокие задачи уже в дебютном сезоне. Мы нацелены на медали. Достичь цели будет непросто, учитывая силу соперников. С нетерпением жду старта в Суперлиге Пари Матч", – заявил он накануне игры с "Мавпами".

В составе киевлян есть много известных баскетболистов – Максим Сандул, Павел Крутоус, Анатолий Челован, Морис Крик, Грег Мангано. А за день до игры с черкасчанами "Киев-Баскет" провернул грандиозный трансфер, подписав центрового "Химика" Вячеслава Петрова.

БК "Киев-Баскет"

"Черкаськи Мавпы" в свою очередь достигли, пожалуй, главной цели межсезонья – сохранили в своем составе лучшего игрока Суперлиги Пари-Матч минувшего сезона, капитана команды Александра Кольченко.

Кроме того, стоит отметить, что действующие чемпионы находятся в прекрасном физическом состоянии. На счету команды Максима Михельсона уже пять сыгранных официальных матчей – два в Суперкубке Украины и три на евроарене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Суперлиге Пари-Матч приняли историческое решение относительно финансовой составляющей проведения чемпионата.