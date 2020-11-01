Битва лидеров в Каменском: анонс Суперлиги Париматч 1 ноября

В воскресенье, 1 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу состоятся четыре поединка в Суперлиге Париматч.

Днепр – Одесса

Днепр. ПС Шинник

Начало – 14:00

Трансляция – YouTube ФБУ

В Днепре встретятся соседи по турнирной таблице Суперлиги Париматч, достижения которых на старте сезона все же существенно различаются. Хозяева одержали четыре победы в пяти поединках, выиграв оба домашних. При этом предыдущей победой над Химиком команда Дениса Журавлева продемонстрировала, что находится в хорошем боевом состоянии после минимальнго выездного поражения от Киев-Баскета.

Одесситы имеют две победы в шести матчах. На выезде – только одна. Однако успешными для команды Олега Юшкина были именно два последних подряд поединка: против Будивельника и Харьковских Соколов.

Запорожье – Тернополь

Запорожье. ПС Юность

Начало – 14:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Еще один поединок соседей по турнирной таблице. Также объединяет соперников то, что в последних матчах они проиграли. Запорожцы получили дома первое поражение в сезоне, уступив Киев-Баскет. Тернопольчане в драматичной борьбе на последних секундах проиграли на выезде Прометей.

Обе команды удачно стартовали в Суперлиге Париматч. Тернопольчане при этом дебютировали в дивизионе и оправдывают высокие ожидания. Поэтому с мотивацией и настроем на борьбу у обеих команд все должно быть хорошо.

Серьезность следующего соперника заострил внимание накануне тренер БК Запорожья Валерий Плеханов: "В Тернополе все игроки прошли Суперлигу, поэтому новичками их считать не стоит. Там собраны очень качественные легионеры, кстати, двух из трех я рассматривал в качестве кандидатов в нашу команду перед этим сезоном. Я следил за Боуи, который очень прилично сыграл прошлый сезон в Литве, просматривал Уорда, но всерьез до контракта дело не дошло. При этом украинский ростер в Тернополе – один из лучших в Суперлиге. Возможно, не самый молодой, но опытный точно. На всех позициях собраны высококачественные исполнители, поэтому нас ждет еще одно очень тяжелое противостояние, учитывая кадровые проблемы".

Прометей – Киев-Баскет

Каменское. ПС Прометей

Начало – 16:00

Трансляция – XSport, YouTube ФБУ

Третий поединок игрового дня имеет статус главной встречи недели. Между собой сойдутся пока первая и вторая команды чемпионата. Киевляне при этом не имеют поражений в семи поединках со старта сезона.

У хозяев достижения не намного хуже – пять побед в шести матчах. Неудачным оказался стартовый матч сезона против Запорожья.

Перед личным поединком тренеры соперников дипломатично обратили внимание на силу друг друга.

"Фаворитами чемпионата я считаю Днепр и Прометей. Чтобы с ними конкурировать, надо играть в качественный и агрессивный баскетбол", - отметил тренер киевлян Айнарс Багатскис.

"Игра с Киев-Баскет очень важна для нас. Нам будет противостоять команда, которая играет в командный баскетбол, но имеет в составе индивидуально сильных игроков. В принципе соперник придерживается такого же стиля и командного взаимодействия как в прошлом сезоне. У киевлян в нынешнем сезоне обошлось без болезней и поэтому у них было много времени для отработки игровых элементов как в защите, так и в нападении. Нападение прекрасно выглядит в плане динамики, движения мяча и игроков. Это сильно бросается в глаза. Если говорить об игроках, то есть и "шутеры", и те, кто умело действует под кольцом, и исполнители, способные сделать индивидуальный проход. Самое главное - игроки чувствуют друг друга", - сказал тренер Прометея Виталий Черний.

Харьковские Соколы – Химик

Днепр. ПС Шинник

Начало – 18:00

Трансляция – Oboz TV, YouTube ФБУ

В Днепре сойдутся неудачники первой половины игрового недели. Харьковчане в предыдущем матче уступили одесситам, а Химик проиграл Днепру.

Вообще финалист Кубка и один из номинальных лидеров неудачно стартовал в сезоне. Сейчас в Химика одна победа в шести матчах. И остается тяжелым кадровое положение. В матче против Днепра Виталий Степанов смог задействовать только семь игроков. В тот же день харьковчане задействовали десять игроков ротации.

Поэтому вопрос физических кондиций и в этом поединке может иметь существенное влияние на итоговый результат.