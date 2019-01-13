Битва лидеров в Днепре: анонс Суперлиги Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 13 января, пройдут очередные два поединка в Суперлиге Пари-Матч.

"Политехник" — БК "Одесса"

Харьков, ДС "Локомотив", 14:00

Прямая трансляция на официальном сайте ФБУ

Без Ти Джея Кромера, "Политехник" достойно сражался против "Химика", но отвратительная защита на периметре и, как следствие, отличная игра снайперов гостей, стоили харьковчанам шансов на победу. Теперь нужно пробовать брать свое в игре с "Одессой", которая откровенно не хватает звезд с неба в последний месяц сезона. В "Днепре" у команды Юшкина шансов не было, посему одесситы находятся в похожей ситуации — им нужно побеждать и окончательно закрепляться на шестой строчке. Ключ к этому, вероятно, будет крыться в нейтрализации Делвана Грэма и шутеров хозяев, но если ли кем реализовывать этот план гостям в контексте болезни Андрейса Шеляковса — большой вопрос.

"Днепр" — "Химик"

Днепр, ДС "Шинник", 14:00

Прямая трансляция на телеканале ХСпорт

Номинальный лидер сезона принимает третью команду, хотя в случае победы новым лидером Суперлиги станет именно "Днепр". Не так давно эти команды выдали крайне результативный матч в Южном, который завершился победным броском Диона Эдвина на последних секундах. Тогда гости играли против "Химика" без Станислава Тимофеенко и Дмитрия Глебова, но с Кириллом Фесенко — сегодня же будет наоборот.

Кажется, что "Химик" немножко подустал на фоне последних матчей и нехватки людей в ротации, но против "Днепра" команда Виталия Степановского всегда играет хорошо и с большим количеством энергии. Впрочем, хозяева здесь видятся фаворитом — за них говорит фактор своего поля, а также перезапущенное нападение, которое уже показало свою эффективность в 2019-м году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединках 12 января "Черкаськи Мавпы" одержали первую в сезоне победу в домашней игре Суперлиги Пари-Матч. В напряженном поединке команда Михельсона обыграла "Николаев" 101:94.

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