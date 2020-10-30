Битва лидеров сезона: анонс Суперлиги Париматч 30 октября

В баскетбольной Суперлиге Париматч в пятницу, 30 октября, состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Всего будет сыграно четыре игры. Особое внимание будет приковано к противостоянию "Днепра" и "Химика", которое уже можно смело называть классическим. И все же центральной считается игра в Запорожье, где сойдутся лидеры сезона – местный одноименный клуб примет "Киев-Баскет". Вашему вниманию анонс игрового дня.

"Запорожье" – "Киев-Баскет"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

"Запорожье" и "Киев-Баскет" – единственные команды лиги, которые до сих пор не проигрывали, но сегодня один из коллективов потерпит первое поражение.

Хозяева этого поединка демонстрируют командный баскетбол, имея взрывное тандем легионеров Кэффи-Форчун, которые ведут игру команды в нападении. При этом у коллектива Валерия Плеханова солидная поддержка на периметре от Мальчевского и Сизова, а также эффективные на обоих концах площадки Грицак и Маяускас. Запорожцы атакуют с дистанции с лучшим процентом в лиге, реализуя 39.5% атак из-за дуги.

"Киев-Баскет" также является командой, которая активно бьет издалека, имея более универсальное и гибкое нападение, где выстрелить может абсолютно каждый. Обе команды качественно защищаются: "Запорожье" пропускает в среднем 64.4 очка за игру, "Киев-Баскет", который играет в более высоком темпе, – 69.0 очка. Нас ждет интригующее противостояние, в котором хватает тактических нюансов от Валерия Плеханова и Айнарс Багатскиса. В лиге останется только одна непобедимая команда.

"Днепр" – "Химик"

Днепр, СК "Шинник"

Начало – 19:00

Трансляция – XSPORT, FBU.ua

Еще один интересный матч, главным сюжетом которого станет попытка "Днепра" реваншироваться за поражение в финале Кубка Украины. Южненцы после домашнего триумфа в Финале четырех продемонстрировали неудачный старт в сезоне, неожиданно проиграв 4 из 5 матчей регулярного чемпионата.

"Днепр", сыграв на матч меньше, проиграл лишь однажды и сегодня выглядит фаворитом. К игре возвращается лидер хозяев Джаред Террелл, получил время поработать с партнерами Вячеслав Бобров.

В "Химика" ситуация не такая приятная, ведь несколько игроков команды Виталия Степановского заболели, пропустив предыдущий домашний матч против "Будивельника", и сегодня трудно сказать, каким ростером южненцы будут выступать в Днепре.

"Прометей" – "Тернополь"

Каменское, СК "Прометей"

Начало – 19:00

Трансляция – Obozrevatel TV, YouTube ФБУ

Еще один интересный матч, в котором сыграют команды из верхней части турнирной таблицы. "Прометей" набрал ход, он играет в полном составе и снова дома. "Тернополь" ни одного матча на домашней площадке так и не сыграл и даже на прошлой неделе, проводя формально домашние поединки, играл их во Львове. Поэтому у команды Дмитрия Забирченко уже должен был выработаться определенный иммунитет к выездных матчей.

"Прометей" к игре выглядит фаворитом, но "Тернополь" является очень неприятным соперником, который в отдельном матче может победить любого. В составе гостей один из главных претендентов на MVP месяца Аверейл Югба, опытные украинцы и приличная ротация.

Американское трио "Прометея" Род-Стивенс-Майерс является одной из самых мощных легионерских связь чемпионата, при этом в команде лидеры национальной сборной Украины Александр Липовый, Денис Лукашов и Вячеслав Петров. О мощной украинской группе поддержки со скамейки команды Виталия Черния не забываем. Каждый матч этой игровой пятницу выглядит очень и очень интересно.

"Харьковские Соколы" – "Одесса"

Днепр, СК "Шинник"

Начало – 21:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Ну и заключительный матч игрового дня, в котором сыграют "Соколы" и "Одесса" – команды, которые находятся на экваторе и во второй части таблицы Суперлиги соответственно.

"Соколы", несмотря на сломанную подготовку в межсезонье стартовали довольно прилично, имея 50% побед. "Одесса" только на прошлой неделе одержала первую победу, после чего попрощалась с двумя проблемными легионерам и вернула в состав Клима Артамонова, что, скорее всего, должен пойти только на пользу одесском коллективу. Здесь также ожидаем конкурентный матч, победителя в котором до игры предсказать крайне нелегко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Париматч "Строитель" уступил "Николаеву".