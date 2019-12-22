Битва лидеров: анонс Суперлиги Пари-Матч 22 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 22 декабря, пройдут очередные три поединка второго круга регулярного первенства страны.

БК "Запорожье" — "Черкаськи Мавпы"

Запорожье, ДС "Юность", 14:00

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"Мавпы" отправляются в гости к худшей команде лиги на данный момент. Да, запорожцы имеют на три победы больше "Соколов", однако харьковчане уже завершили календарный год, в то время как парни Валерия Плеханова продолжают мучить зрителей и мучиться сами. У "Запорожья" разладилось абсолютно все, не добавляют оптимизма кадровые проблемы, посему "Мавпы" приезжают в "Запорожье" в крайне удачный момент. И на большой позитивной волне после матча в Каменском, где черкасчане одержали достаточно неожиданную победу. Продолжить серию и закончить год на мажорной ноте парни Максима Михельсона, с учетом формы соперника, более чем в состоянии.

"Прометей" — "Киев-Баскет"

Каменское, СК "Прометей", 16:00

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Большая дуэль двух претендентов на титул и очередная серия латвийского тренерского противостояния — Муйжниекс против Багатскиса. В этом сезоне команды еще не встречались, посему матч обещает быть крайне интригующим. Киевляне едут в Каменское после уверенной победы в Запорожье, где у них получилось и победить, и сил сэкономить. Но для "Киев-Баскета" этот матч будет третьим за пять дней, что само по себе непросто. Прометей же неожиданно оступился на "Мавпах", не подтвердив реноме лидера. Посему сейчас для Каменского — если не момент Х, то достаточно близко. Нужно выигрывать и показывать уровень. Сделать это против очень адаптивного "Киев-Баскета", даже с учетом усталости киевлян, будет непросто.

МБК "Николаев" — "Химик"

Николаев, СК "Надежда", 16:00

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"Николаев" добыл большую победу в пятницу, но потратил много сил и энергии, которой сейчас "корабелам" может и не хватить в преддверии дуэли с чемпионами страны. "Химик", напротив, приедет в "Николаев" максимально свежим и мотивированным. Интересно, как Виталий Степановский планирует останавливать машину под названием Квентин Питерсон, и какие ходы предложат южненцы в целом. Впрочем, именно "Химик" здесь видится небольшим фаворитом: гости свежее, у них может быть солидный перевес в габаритах, и даже Питерсон, если так действительно будет, может не спасти "Николаев".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря действующий чемпион страны - южненский "Химик" - дома обыграл "Запорожье" (92:84), а "Прометей" в гостях проиграл с БК "Одессе" (79:81).

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