Битва двух равных в Киеве: анонс полуфинала Суперлиги Пари-Матч

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в среду, 10 апреля, состоится третий матч полуфинальной серии между "Киев-Баскетом" и "Запорожье".

После игр на площадке победителя регулярного чемпионата, где команды обменялись победами, серия перебирается в столицу. Увидеть противостояния, которые пройдут на паркете СК "Меридиан", можно будет в эфире телеканала ObozTV.

19:00. Киев, СК "Меридиан". "Киев-Баскет" – "Запорожье", трансляция – ObozTV, сайт Федерации баскетбола Украины, купить билеты, счет серии до трех побед – 1:1.

Киев-Баскет – Запорожье ФБУ

Столичный коллектив сумел выполнить задачу-минимум на первую часть серии, добыв важнейшую выездную победу. Теперь преимущество своей площадки перешло к подопечным Евгения Мурзина, однако едва ли это сильно повлияет на расклад сил в противостоянии двух равных команд.

"Киев-Баскет" рассчитывает по-прежнему навязывать медленный и методичный баскетбол. "Запорожье" же просто обязано, как и во втором матче серии, показывать скоростную и эффективную игру. При этом перед подопечными Валерия Плеханова стоит задача нейтрализации центровых соперника.

Победа в матче 10 апреля будет иметь важнейшее значение, ведь его победитель получит психологическое преимущество перед встречей 12 апреля.

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