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12 марта • обновлено в 16:02
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Победа над коронавирусом: Китай объявил о возобновлении баскетбольной лиги

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Представители Китайской баскетбольной ассоциации (КБА) призвали американских игроков вернуться в страну и готовиться к возобновлению чемпионата, которое запланировано на начало апреля.

"Все команды и игроки должны начать подготовку к возобновлению КБА со 2 апреля. В то же время, все клубы должны следовать установленным требованиям по предотвращению распространения эпидемии. Подробности о начале чемпионата будут известны позже", – цитирует слова организации информагентство ESPN.

Китайская баскетбольная ассоциация (КБА)

Китайская баскетбольная ассоциация (КБА)

ESPN

Многие американские баскетболисты, уехавшие из Китая из-за вспышки коронавируса, не спешат возвращаться в Поднебесную, не имея достаточных гарантий того, что их здоровью ничего не угрожает. Однако КБА заявила, что в случае отказа от возвращения в расположение своих команд игроки могут получить пожизненную дисквалификацию на участие в лиге, а их агенты – потерять лицензию на несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), напротив, приостановила сезон из-за коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
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