Старт сезона на Одесчине: анонс Суперлиги Пари-Матч 5 октября

В субботу, 5 октября, в Южном на ФСК "Олимп" состоится очередной поединок регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.
Местный "Химик" примет гостей из БК "Одессы". Начало в 14:00. Трансляция будет доступна на Fbu.ua и ObozTV.
Как для команды Виталия Степановского так и для подопечных Олега Юшкина этот матч будет первой официальной игрой в новом сезоне. Позже в отечественной Суперлиге Пари-Матч стартует только столичный "Киев-Баскет".
Оба коллектива провели хорошую работу на трансферном рынке в это межсезонье. Одессе удалось сохранить своего лидера Брюса Мэйси, а также еще несколько украинском.
Южненцы же подписали двух новых легионеров, а также сохранили молодежь команды и опытнейшего капитана – Александра Рябчука.
Старт игры в Южном запланирован на 14:00.
Без сомнения, сегодня зрителей в ФСК Олимп, а также у экранов телевизора или компьютера ждет захватывающее дерби.
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября БК "Запорожье" и "Черкаськи Мавпы" добыли первые победы в новом розыгрыше Суперлиги Пари-Матч.
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