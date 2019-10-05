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5 октября • обновлено в 11:50
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Старт сезона на Одесчине: анонс Суперлиги Пари-Матч 5 октября

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В субботу, 5 октября, в Южном на ФСК "Олимп" состоится очередной поединок регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

Местный "Химик" примет гостей из БК "Одессы". Начало в 14:00. Трансляция будет доступна на Fbu.ua и ObozTV.

Старт сезона на Одесчине: анонс Суперлиги Пари-Матч 5 октября

Как для команды Виталия Степановского так и для подопечных Олега Юшкина этот матч будет первой официальной игрой в новом сезоне. Позже в отечественной Суперлиге Пари-Матч стартует только столичный "Киев-Баскет".

Оба коллектива провели хорошую работу на трансферном рынке в это межсезонье. Одессе удалось сохранить своего лидера Брюса Мэйси, а также еще несколько украинском.

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Южненцы же подписали двух новых легионеров, а также сохранили молодежь команды и опытнейшего капитана – Александра Рябчука.

Старт игры в Южном запланирован на 14:00.

Без сомнения, сегодня зрителей в ФСК Олимп, а также у экранов телевизора или компьютера ждет захватывающее дерби.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября БК "Запорожье" и "Черкаськи Мавпы" добыли первые победы в новом розыгрыше Суперлиги Пари-Матч.

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Темы
Суперлига Чемпионат Украины по баскетболу
Место
Украина Южный
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