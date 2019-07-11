Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Баскетболисты Украины стали вице-чемпионами Универсиады-2019

Читать материал на украинском

Вторая мужская сборная Украины по баскетболу проиграла в финале Универсиады-2019 команде США. Встреча в итальянском Авеллино завершилась со счетом 85:63.

Наши баскетболисты с первых секунд захватили инициативу, легко поведя в счете. Лишь пропустив 6 очков американцы начали играть в нападении, но сделали это очень уверенно.

Сборная США, благодаря высоким индивидуальным действиям, оформила рывок 23-4, ставшим ключевым в матче.

Украинцы ничего не могли сделать с быстрыми и атлетичными американцами, уступая им в скорости и раз за разом пропуская быстрые прорывы.

На большой перерыв команды ушли при счете 48:23 не в нашу пользу. Вторая половина игры ничем кардинально не отличалась от первой.

Главный тренер нашей сборной Виталий Степановский пытался поменять тактические схемы в защите, однако украинцы заметно проигрывали в физической мощности и технике своим соперникам.

США — Украина 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22)

США: Ньюмэн (20 + 7 подборов), Симмс (12 + 6 подборов), Джемисон (11 + 6 подборов), Доус (8), Тайсон (8), Онор (8).

Украина: Зотов (14 + 8 подборов + 4 передачи), Марченко (6), Ткаченко (3), Павлов (15 + 13 подборов), Петров (10) — старт; Кондраков (11), Сидоров (4), Мироненко, Ковалев, Горобченко, Вадим Прокопенко.

Новости
ФБУ анонсировала старт чемпионата по баскетболу 3х3: календарь

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Виталия Степановского в четвертьфинале были сильнее Канады (82:80), а в полуфинале с таким же счетом драматично победили Австралию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Универсиада" на OBOZREVATEL.

Тема
Универсиада
Место
Италия Неаполь
Тег
сборная Украины по баскетболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
позорно проиграли )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel