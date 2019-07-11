Баскетболисты Украины стали вице-чемпионами Универсиады-2019

Вторая мужская сборная Украины по баскетболу проиграла в финале Универсиады-2019 команде США. Встреча в итальянском Авеллино завершилась со счетом 85:63.

Наши баскетболисты с первых секунд захватили инициативу, легко поведя в счете. Лишь пропустив 6 очков американцы начали играть в нападении, но сделали это очень уверенно.

Сборная США, благодаря высоким индивидуальным действиям, оформила рывок 23-4, ставшим ключевым в матче.

Украинцы ничего не могли сделать с быстрыми и атлетичными американцами, уступая им в скорости и раз за разом пропуская быстрые прорывы.

На большой перерыв команды ушли при счете 48:23 не в нашу пользу. Вторая половина игры ничем кардинально не отличалась от первой.

Главный тренер нашей сборной Виталий Степановский пытался поменять тактические схемы в защите, однако украинцы заметно проигрывали в физической мощности и технике своим соперникам.

США — Украина 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22)

США: Ньюмэн (20 + 7 подборов), Симмс (12 + 6 подборов), Джемисон (11 + 6 подборов), Доус (8), Тайсон (8), Онор (8).

Украина: Зотов (14 + 8 подборов + 4 передачи), Марченко (6), Ткаченко (3), Павлов (15 + 13 подборов), Петров (10) — старт; Кондраков (11), Сидоров (4), Мироненко, Ковалев, Горобченко, Вадим Прокопенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Виталия Степановского в четвертьфинале были сильнее Канады (82:80), а в полуфинале с таким же счетом драматично победили Австралию.

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