Баскетболист турецкого "Фенербахче" Костас Слукас заявил, что его одноклубник и три сотрудника клуба заразились коронавирусом в России.

Костас Слукас (слева) @kostasloukasfc

"По всей видимости, мои партнеры по команде привезли коронавирус из Москвы, когда мы встречались с "Химками". Я не играл в том матче, я остался в Стамбуле. Но это факт, которого мы боялись. Как оказалось, проблема была дискредитирована в Турции, и поэтому лиги продолжали работать, как будто ничего не происходило. Я надеюсь, все закончится хорошо", – передает слова Слукаса Eurohoops.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный голкипер сборной Турции и футболист "Фенербахче" Рюштю Речбер попал в больницу после позитивного теста на коронавирус и находится в критическом состоянии.

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