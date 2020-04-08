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8 апреля • обновлено в 21:48
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Баскетболисты турецкого "Фенербахче" заразились коронавирусом в России

3.8т
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Баскетболист турецкого "Фенербахче" Костас Слукас заявил, что его одноклубник и три сотрудника клуба заразились коронавирусом в России.

Костас Слукас (слева)

Костас Слукас (слева)

@kostasloukasfc

"По всей видимости, мои партнеры по команде привезли коронавирус из Москвы, когда мы встречались с "Химками". Я не играл в том матче, я остался в Стамбуле. Но это факт, которого мы боялись. Как оказалось, проблема была дискредитирована в Турции, и поэтому лиги продолжали работать, как будто ничего не происходило. Я надеюсь, все закончится хорошо", – передает слова Слукаса Eurohoops.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный голкипер сборной Турции и футболист "Фенербахче" Рюштю Речбер попал в больницу после позитивного теста на коронавирус и находится в критическом состоянии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Тег
Фенербахче Стамбул
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Комментарии
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Хорошо хоть на Украину ещё не поехали играть, а то, в добавок бы еще сифилис и туберкулёз подхватили.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не понял, шо, вирус по-русски говорил?
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Спорт Баскетбол

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