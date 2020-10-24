Баскетболисты "Одессы" подрались в местном ресторане. Видео

Максим Иншаков Баскетбол 21:36, 24.10.2020 Обновлено: 21:41, 24.10.2020

Американские легионеры баскетбольного клуба "Одесса" Баден Джаксен и Дрю Брендон приняли участие в драке в одном из ресторанов Южной Пальмиры, сообщает basket.com.ua со ссылкой на Telegram-канал xydessa.

Напомним, что Джаксен пропускает старт сезона из-за перелома челюсти, который американец получил в результате драки в контрольном матче против "Тернополя".

В четверг, 22 октября, одесситы добыли первую победу в сезоне, одолев на домашней площадке "Будивельник" (86:69).

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольные фанаты "Ростова" и "Локомотива" устроили массовую драку после матча седьмого тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиги (РПЛ).

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