Баскетболисту Суперлиги Пари-Матч сломали челюсть в результате драки во время матча

Баскетболисту клуба "Одесса" Бадену Джаксену сломали челюсть в результате драки в товарищеском матче против "Тернополя".

Как рассказал главный тренер команды Олег Юшкин в интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины (ФБУ), американский новичок из-за этой травмы пропустит около месяца и не поможет своей команде в Финале четырех Кубка Украины, который пройдет 3-4 октября в Южном, и в стартовых матчах Суперлиги Пари-Матч.

Напомним, что за пять минут до финальной сирены между двумя баскетболистами "Тернополя" и "Одессы" случился конфликт. Джаксен вступился за партнера по команде, сцепился с соперником и спровоцировал серьезную потасовку на паркете. Матч так и не был доигран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне 2020/21 в Суперлигу Пари-Матч вернется самый титулованный клуб Украины – киевский "Будивельник".