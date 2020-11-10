Баскетболистка сборной Украины об отборе на Евробаскет-2021: все готовы бороться и побеждать

Защитница женской сборной Украины по баскетболу Вита Горобец заявила, что в национальной команде перед матчами отбора на Евробаскет-2021 царит особая атмосфера.

Наша спортсменка рассказала, что все игроки находятся в приподнятом настроении и готовы бороться за победу. В частности, она оценила шансы нашей команды на реванш в поединке против сборной Бельгии, которая легко разобралась с Украиной в первой встрече.

"Я думаю, что все приехали сюда с хорошим настроением, потому что каждый раз, когда приезжаешь в сборную, царит какая-то определенная атмосфера. Сейчас обстановка очень хорошая, все в каком-то таком приподнятом настроении и готовы бороться и идти к победе. Бельгия – команда не из легких, потому что этим составом они играют уже очень давно. Однако, возможно, у них будут определенные ошибки, мы этим воспользуемся и какое-то свое преимущество получим. Будет видно, мы можем спокойно поставить какую-то цель, выполнить ее, и результат будет виден на табло", – цитирует слова Горобец официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен состав женской сборной Украины на матчи против Финляндии (12 ноября) и Бельгии (14 ноября), а также телеканал, который покажет эти поединки.