Баскетболиста сборной Украины отчислили из клуба за игру на тотализаторе

24-летний баскетболист сборной Украины Александр Кобец отчислен из "Черкаських Мавп" за игру на спортивных тотализаторах и манипулирование результатами.

Официальное заявление руководство черкасской команды опубликовало у себя на официальном сайте, пообещав и впредь предупреждать любые действия недобросовестного влияния на результаты баскетбольных матчей.

"Учитывая недопустимость, безнравственность и противозаконность подобных действий, клуб считает, что продолжать отношения с этим баскетболистом невозможно. "Черкаськи Мавпы" разрывают контракт с Александром Кобцем. Клуб передает всю имеющуюся информацию о действиях Кобца Комиссии по правовым отношений Федерации баскетбола Украины и инициирует рассмотрение этого дела", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Кобец является воспитанником "Черкаських Мавп" и рекордсменом команды по набранным очкам (1880) и сыгранным сезонам (8).

В ноября 2018 года заключил соглашение с клубом американской G-Лиги "Кэпитал Сити". В январе 2020-го вернулся в Черкассы.

В феврале 2019-го в квалификации Кубка мира-2019 Кобец получил тяжелую травму. Тогда все затраты на лечение в США взял на себя президент ФБУ Михаил Бродский.