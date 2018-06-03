Баскетболист сборной Украины произвел фурор в США

Атакующий защитник сборной Украины по баскетболу U-18Иссуф Санонуспешно зарекомендовал себя в тренировочном матче на второй день лагеря NBA Global Camp.

Санон стал лучшим скорером двусторонней игры с показателями 16 очков

Аналитик ESPN Джонатан Гивони на своей странице в Twitter опубликовал видео, как Санон успешно забивает серию трехочковых на тренировке.

Новости Один из самых перспективных баскетболистов Украины Иссуф Санон перешел в европейский клуб

Ukranian Issuf Sanon shooting corner 3s in drills. pic.twitter.com/oMqRBG2Zx7 — Jonathan Givony (@DraftExpress) 3 июня 2018 г.

"Еще один безумный, но продуктивный день для Иссуфа Санона. Санон - талантливый, физически одаренный комбогард, который все еще разбирается в нюансах игры", - охарактеризовал украинца Гивони.

Как позже сообщил агент баскетболиста Станислав Медведенко,Санон получил приглашения на собеседования с 23 командами НБА после двух дней в NBA Global Camp.

Напомним, что в октябре прошлого года баскетболист сборной Украиныподписал контракт с заокеанским клубом.