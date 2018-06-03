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Баскетболист сборной Украины произвел фурор в США

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Атакующий защитник сборной Украины по баскетболу U-18Иссуф Санонуспешно зарекомендовал себя в тренировочном матче на второй день лагеря NBA Global Camp.

Санон стал лучшим скорером двусторонней игры с показателями 16 очков

Аналитик ESPN Джонатан Гивони на своей странице в Twitter опубликовал видео, как Санон успешно забивает серию трехочковых на тренировке.

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"Еще один безумный, но продуктивный день для Иссуфа Санона. Санон - талантливый, физически одаренный комбогард, который все еще разбирается в нюансах игры", - охарактеризовал украинца Гивони.

Как позже сообщил агент баскетболиста Станислав Медведенко,Санон получил приглашения на собеседования с 23 командами НБА после двух дней в NBA Global Camp.

Напомним, что в октябре прошлого года баскетболист сборной Украиныподписал контракт с заокеанским клубом.

Персона
Иссуф Санон
Место
США
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