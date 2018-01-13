Баскетболист сборной Украины помог своей команде одержать драматичную победу в NCAA

Атакующий защитник "Канзаса" Святослав Михайлюк помог своей команде одержать драматичную победу в Национальной студенческой лиге (NCAA). Баскетболист сборной Украины внес весомый вклад в минимальный триумф "Джейхокс" над "Канзас Стэйт" - 73:72.

20-летний воспитанник "Черкаських Мавп" провел на площадке 37 минут. За это время Михайлюк сумел набрать 11 очков, (1/5 двухочковые, 3/6 трехочковые), сделать два подбора в защите и отдать одну результативную передачу. В пассиве Свята две потери и четыре фола.

Также черкащанин отметился чрезвычайно ярким баззер - битером: Свят реализовал три балла с восьми метров на последней секунде второй четверти и тем самым сравнял счет в матче по итогам первой половины.

Напомним, накануне "Обозреватель" сообщал, что один из самых перспективных баскетболистов Украины перешел в европейский клуб.