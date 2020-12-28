Баскетболист сборной Украины помог "Барселоне" обыграть "Реал" в Эль-Класико

Центровой сборной Украины и "Барселоны" Артем Пустовой помог команде добыть выездную победу над "Реалом" в чемпионате Испании по баскетболу.

Наш соотечественник провел на площадке 13,5 минут, набрав 4 очка (1/2 двухочковые, 2/2 штрафные), 4 подбора при 1 потере и 1 персональном замечании. Когда он находился на паркете, "Барселона" набрала на пять очков больше, чем "Реал".

Артем Пустовой работает под кольцом

В первых трех четвертях шла равная борьба, ни одна из команд не могла уйти в отрыв. Так продолжалось до середины решающего отрезка матча, пока каталонцы не выдали результативную серию со счетом 16:4, что и обеспечило им положительный результат.

Артем Пустовой радуется с партнером по команде

"Реал" – "Барселона" – 82:87 (22:23 24:23, 19:18, 17:23)

"Реал": Тавареш (11 + 11 подборов), Лапровиттола (8), Козюр (8), Абальде (8), Гаруба (0) – старт; Серхио Юль (14), Дек (12), Кэрролл (10), Томпкинс (6), Тейлор (5).

"Барселона": Миротич (26 + 10 подборов), Хиггинс (12), Калатес (7), Пустовой (4), Абринес (2) – старт; Курич (14), Ханга (10), Ориола (10), Шмитс (2).

Это поражение стало для "Реала" первым в сезоне. Мадридцы лидируют в таблице, выиграв 14 матчей из 15, а каталонцы идут третьими с 13 победами в 16 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова стала лучшей в матче чемпионата Турции.