Игрок сборной Беларуси: ужасаюсь от действий правоохранительных органов

Баскетболист национальной сборной Беларуси Артем Параховский призвал власть своей страны остановить насилие.

По словам 32-летнего спортсмена, который в 2011-2012 годах выступал в киевском "Будивельнике", его шокируют кадры насилия ОМОНа над мирными жителями.

"Последние несколько дней я наблюдаю за происходящем в родной мне стране и ужасаюсь от действий правоохранительных органов. Мне больно на душе, и сердце разрывается. Не этому вас учили (избивать свой народ дубинками). Остановитесь, пожалуйста!" – написал Параховский в Instagram, приложив картинку "Belarusians Lives Matter" - "Жизни белорусов важны".

Баскетболист оставил послание в Instagram Instagram Артема Параховского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее к этому движению присоединилась четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по биатлону Дарья Домрачева и первая ракета Беларуси Арина Соболенко.