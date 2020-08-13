Игрок сборной Беларуси: ужасаюсь от действий правоохранительных органов

Максим Иншаков Баскетбол 23:39, 13.08.2020 Обновлено: 23:41, 13.08.2020

Баскетболист национальной сборной Беларуси Артем Параховский призвал власть своей страны остановить насилие.

По словам 32-летнего спортсмена, который в 2011-2012 годах выступал в киевском "Будивельнике", его шокируют кадры насилия ОМОНа над мирными жителями.

"Последние несколько дней я наблюдаю за происходящем в родной мне стране и ужасаюсь от действий правоохранительных органов. Мне больно на душе, и сердце разрывается. Не этому вас учили (избивать свой народ дубинками). Остановитесь, пожалуйста!" – написал Параховский в Instagram, приложив картинку "Belarusians Lives Matter" - "Жизни белорусов важны".

Баскетболист оставил послание в Instagram
Instagram Артема Параховского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее к этому движению присоединилась четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по биатлону Дарья Домрачева и первая ракета Беларуси Арина Соболенко.

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