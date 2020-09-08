Баскетболист Михайлюк сравнил карантин в США и Украине

Святослав Михайлюк рассказал о карантине в Детройте и рассказал об отличиях с Украиной.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, Святослав Михайлюк рассказал, как люди в Детройте, США, жили в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что украинский баскетболист выступает за "Детройт Пистонс" из НБА.

"Когда карантин только начался, никого на улицах не было. Все сидели дома. Так было около трех недель – месяц. Далее начали послабления. Я уже через месяц начал тренироваться на улице, а через несколько месяцев, когда нам разрешили работать в залах, я восстановил полноценную работу. Сейчас много ограничений снято, но в заведения и рестораны не пускают без масок, люди ходят в масках, стараются придерживаться всех норм", – цитирует слова Михайлюка официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Он отметил, что существуют отличия между отношением людей к карантину в Украине и США.

"Да, я увидел (отличия – Ред.), как приехал. Прошелся по улице, подумал, что люди не очень знают о карантине. Культурного шока не было, но, побыв несколько дней здесь, видно, что люди не очень серьезно относятся к этому. Впрочем я считаю, что нужно придерживаться всех норм. Потому что это серьезная ситуация, с этим не шутят", – подытожил украинский баскетболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михайлюк посетил тренировку "Черкаських Мавп".

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