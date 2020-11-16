Поговорим о баскетболе, друзья. Сезон обещает быть очень интересным.

ФИБА сообщила, что старт мужского Кубка Европы и женского Еврокубка откладывается до января.

КЕ переносится с 14 октября на 6 января 2021 года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Формат турнира остается неизменным, при этом изучается возможность проведения группового раунда для четырех команд в одном городе. Напомним, в групповом раунде Кубка Европы сыграют три украинские команды – лучшая команда Украины по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/2020 "Днепр", а также "Киев-Баскет" и "Прометей".

К слову, дебют "Днепра" в квалификации Лиги чемпионов завершился крупным поражением от голландского "Гронингена" - 53:88. Матч проходил в Никосии. К сожалению, центровые днепрян Кравцов, Фесенко и Натяжко не сумели заработать хотя бы одно очко на троих…

Основная часть женского Еврокубка начнется 7 января. 32 команды будут разбиты на четыре группы, в плей-офф выйдут 16. В этом турнире выступит "Прометей" - дебютант на международной арене и элитного дивизиона чемпионата Украины.

В украинскую Суперлигу вернулись опытные украинские форварды: за "Тернополь" выступает Андрей Агафонов, а за "Киев-Баскет" – Александр Мишула. Агафонов в прошлом сезоне выступал за венгерский ЗТЕ, в Украине играл за "Химик", "Будивельнык", "Одессу", а затем более пяти лет провел за границей, где его клубами были немецкий "Крайльсхайм", литовский "Пьено Жвайгждес", румынский "Питешти". Агафонов – чемпион и пятикратный бронзовый призер чемпионата Украины, а также обладатель Кубка страны.

Столичный клуб подписал контракт с защитником национальной сборной Александром Мишулой. Прошлый сезон воспитанник "Днепра" провел в составе "Меркезефенди" во втором по силе дивизионе чемпионата Турции, а до этого всю профессиональную карьеру отпахал в родном клубе. Мишула является одним из ключевых игроков национальной команды, в составе которой выступил на трех последних чемпионатах Европы, а также на ЧМ-2014. "С предложением перейти в "Киев-Баскет" мне позвонил тренер Айнарс Багатскис, и я расценил это предложение перспективным", – прокомментировал свой переход баскетболист.

Чемпион страны "Днепр" объявил о пролонгации контракта с защитником сборной Украины Максимом Закурдаевым. Вице-чемпион "Киев-Баскет" еще на один сезон продолжил сотрудничество с центровым сборной Украины Владиславом Коренюком. Также столичный клуб подписал перспективного форварда Артема Ковалева из "Химика", который в составе студенческой сборной Украины стал вице-чемпионом Универсиады. "Харьковские соколы" продлили на год договор с форвардом Александром Тарасенко, хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом сезоне. Первым в межсезонье новичком "соколов" стал форвард Илья Немцу, который прошлый чемпионат провел в "Запорожье". Харьковскую команду также усилил форвард Александр Месяц, завоевавший "бронзу" Суперлиги в составе "Прометея". Защитник национальной сборной Александр Липовый покинул греческий "Промитеас" и перебрался в "Прометей". А "Химик" подписал третьего легионера – американского центрового Тони Вашингтона, поигравшего в Нидерландах и Словении.

К десяти клубам Суперлиги добавился одиннадцатый. Это самый титулованный коллектив Украины – киевский "Будивельнык", десять раз становившийся чемпионом страны. ФИБА сообщила Федерации баскетбола Украины, что "Будивельнык" погасил долги и уладил все вопросы. В этом клубе будут выступать поигравший в НБА за "Лос-Анджелес" и "Мемфис", а также в Пуэрто-Рико, Италии и Франции Брайс Джонсон и его однофамилец защитник Раджи, защищавший цвета клубов Испании, Швеции и Венгрии. Возглавляет же "строителей" известный в прошлом баскетболист, чемпион мира, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы литовец Вальдемар Хомичюс.

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В решающем матче розыгрыша Кубка Украины-2019/2020 "Химик" победил "Днепр" - 78:77, обыграв перед этим в полуфинале в овертайме "Киев-Баскет". Таким образом клуб из Южного прервал трехлетнее доминирование "Днепра" в кубковом турнире и стал двукратным обладателем трофея. Индивидуальные призы лучшим игрокам турнира вручили защитнику "Химика" Виталию Зотову и форварду "Днепра" Джареду Тереллу, а Льюис Салливан получил сразу две памятные награды – лучшему центровому и самому полезному игроку "Финала четырех".

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Тем временем главный тренер МБК "Николаев" Крис Томас покинул команду. У руля стал Валентин Берестнев, работавший с дублем "корабелов". Причиной ухода в отставку по собственному желанию американский специалист назвал высокий уровень распространения коронавируса в Украине, в том числе и среди игроков "Николаева". "В условиях пандемии я не могу гарантировать выполнение задачи, поставленной передо мной президентом клуба. Опасаюсь, что ситуация, связанная с пандемией, будет усиливаться, и поэтому я не оправдаю возложенных на меня надежд. Не в моих правилах быть аутсайдером, и я принял тяжелое для себя решение попросить о своей отставке. Я оставляю ваш город с чувством сожаления и благодарности", – заявил Томас, который не провел во главе "Николаева" ни одного официального матча.

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Если не вмешается COVID-19, будущим летом будет принимать поздравления победитель баскетбольного Евро-2021. Финальный этап с участием 24 сборных должен пройти во Дворцах спорта четырех стран – Чехии, Германии, Италии и Грузии. Такой формат европейских смотрин был в трех предыдущих случаях – в 2015-м, 2017-м и 2019-м. Право попасть в число 24 сборных-финалистов оспорят 32 команды, которые разбиты на восемь отборочных групп. Три лучших сборные из каждого квартета продолжат борьбу за медали.

Правда, четыре участника определены досрочно. Это команды четырех стран-организаторов, которые будут выступать в своих отборочных группах, но, независимо от занятого там места, все равно пройдут дальше.

Напомним, что в одном отборочном квартете с Украиной выступают команды Австрии, Венгрии и победитель Евро-2019 сборная Словении. Безусловно, балканцы – фавориты нашей группы. Но мы надеемся на успешное выступление и сборной Украины под руководством Айнарса Багатскиса. После двух туров в активе наших ребят по одной победе (на выезде над Австрией – 88:73) и поражению (дома от Венгрии – 60:62) и второе место в таблице. Лидирует же Венгрия, у которой стопроцентный результат в стартовых турах.