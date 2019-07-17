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"Барселона" приняла решение о центровом сборной Украины

1.7т Читать материал на украинском

Центровой сборной Украины Артем Пустовой попал в окончательную заявку на сезон постоянного учасника баскетбольной Евролиги – каталонской "Барселоны".

В прошлом розыгрыше испанцы остановились в четвертьфинале престижного турнира, так что в нынешней Евролиге перед ними стоят новые задачи, которые и поручено воплотить в жизнь украинскому бигмену вместе со своими 13-ю партнерами.

Артем Пустовой

Артем Пустовой

Новости
Сумасшедший данк: центровой сборной Украины потряс Испанию в дебютном матче за "Барселону"

В сезоне 2018/19 Артем Пустовой в чемпионате Испании сыграл в 23 матчах. Проводя , в среднем, на площадке 9 минут, украинец набирал 5 очков и делал 2,2 подбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, бигмен национальной сборной Артем Пустовой помог каталонской "Барселоне" одержать победу в матче против "Сарагосы" – 96:81 и вывел свою команду в финал чемпионата Испании по баскетболу.

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Тема
Евролига
Персона
Артем Пустовой
Место
Испания Барселона
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