Переживал, что не сыграю за сборную - украинец "Барселоны"

В последние годы присутствие Артема Пустового в сборной Украины стало более чем привычным - центровой был одним из тех, кто за это время вырос из молодого-перспективного в настоящего бойца.

Но осенью привычный порядок вещей нарушился - Артема впервые за годы нет в сборной несколько окон подряд. Ведь статус игрока "Барселоны" (команды Евролиги) несет за собой частые пропуски матчей сборной, и Пустового также не избежала эта участь. Примечательно, что кроме других матчей квалификации КМ-2019 украинский центровой пропустил и два поединка с Испанией - сборной страны, где он играет уже 3,5 года. В том числе и сенсационную победу "сине-желтых" в Киеве...

Во второй части интервью OBOZREVATEL Артем Пустовой поделился впечатлениями от нынешней кампании Украины в отборе на КМ-2019 и матчами с Испанией, а также рассказал, как в "Барселоне" его не отпустили в сборную.

Первая часть интервью с Пустовым выходила на нашем сайте днем ранее.

Испанцы ехали в Киев уже как победители группы, но сборная Украины удивила их

- Этой осенью сборные Украины и Испании дважды встретились в группе квалификации КМ-2019, и в Киеве наша команда ярко обыграла испанцев. Для вас это теперь особенные матчи?

- Вот киевский поединок мне, к сожалению, как раз не удалось посмотреть. Мы в тот день приехали в Польшу на два товарищеских матча, и я пытался с телефона найти видео-трансляцию, но везде натыкался на запрет (что в этой стране это видео не доступно). Так что переживал за Украину, читая только текстовую трансляцию.

А вот второй матч уже видел, тогда был на месте, в Испании. Очень хотелось помочь команде, сыграть в "сине-желтой" майке! Но, увы.

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В любом случае было очень интересно, ведь в обоих матчах играло много моих знакомых баскетболистов, за чьей игрой было интересно понаблюдать со стороны.

- В "Барселоне" обсуждали матчи сборных? Вы как представитель Украины, "разложили все по полочкам" для испанцев?

- Второй матч уже не обсуждали, а вот первую игру в Киеве - да. Из "Барселоны" в Киеве Ореола играл, то я, конечно, пару раз подкалывал его, не обошлось без шуточек.

- Уверен, Ореолу и всех испанцев то поражение от Украины хорошенько задело само по себе…

- Да, накануне игры было немного видно их отношение - они ехали в Киев уже как победители группы и все такое. Но мы преподнесли им настоящее удивление.

- Чего не хватило Украине для победы в Испании, когда мы уступили всего в 4 очка?

- Даже тяжело сказать… По ощущениям, наша сборная играла очень хорошо, ребята показали отличный результат. Вот здесь уже, возможно, и не хватило какой-то доли везения. Но по игровым составляющим все, кто играл, отработали на 100 процентов.

Артем Пустовой (справа)

- Какие ожидания от оставшихся матчей с Черногорией и Словенией?

- Нас еще ждет очень тяжелый матч с Черногорией… Когда мы играли в Евролиге с черногорской "Будучностю", то я общался с Суадом Шеховичем, который когда-то играл у нас в "Химике". И он говорил, что у них клубы нормально отпускают игроков в сборную, и что на этот матч Черногория будет не слабее обычного по составу. Да, возможно, Дублевича не будет, но все остальные, даже "еврокубковые" тоже приедут. Поэтому сборной Украины надо очень постараться, чтобы выиграть два оставшихся матча. При этом нужна же еще осечка Латвии.

С другой стороны, клубы наверняка просто прикрываются фактором Евролиги. Клубам самим не особо хочется отпускать игроков, ведь у участников Евролиги в Испании насыщенный календарь

- На осенние игры отбора КМ-2019 "Барселона" не отпускала вас. Но был ли хоть какой-то шанс все-таки приехать в сборную, или вообще без вариантов?

- Я очень хотел приехать на эти матчи, с Испанией и другие, и знаю, что украинская федерация отправляла запрос в "Барселону". Но, насколько мне известно, в "Барсе" на этот запрос даже не ответили. На ситуацию немало влияет конфликт Евролиги с ФИБА…

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Хотя с другой стороны наверняка клубы просто прикрываются фактором Евролиги. Клубам самим не особо хочется отпускать игроков, ведь у участников Евролиги в Испании насыщенный календарь - за неделю по две, а то и по три игры. Это большие нагрузки, и клубы всеми силами стараются ограничивать игроков от лишних матчей. Та же "Барселона" прошлый сезон закончила плохо, когда 3 или 4 игрока состава были травмированы. В итоге каталонцы уже кое-как доигрывали сезон, будучи не в восторге от таких проблем.

- Перед первым матчем с Испанией вы написали открытое письмо болельщикам, закончив его словами "С надеждой на понимание, Артем Пустовой". Можно смело предположить, что после 5-6-ти лет стабильного участия в играх сборной вы по-своему переживали из-за отсутствия в национальной команде…

- Да, переживания были, что не могу поддержать и даже просто приехать. Все-таки сколько лет я был в сборной, а здесь опять нужно ехать, но клуб уже не отпускает.

Но когда мы общались с тренерами, то пришли к общему выводу, что сейчас стоит полностью сосредоточиться на команде (ведь все-таки я новичок). Тем более, и сам клуб не отпускал. Поэтому мы решили максимально упросить ситуацию и сфокусироваться на клубной работе.

- Получается, если человек - уже не новичок и хорошо знает команду, тренер может без проблем отпустить игрока в сборную?

- Думаю, да. Если ты уже в команде не первый месяц, то есть определенны шанс, что тебя отпустят в сборную. Для меня же в "Барселоне" новый тренер, новая система и новая команда, поэтому ситуация со сборной обстоит иначе.