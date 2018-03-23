Бардак: баскетболист сборной Украины объявил об уходе из клуба НБА

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь в межсезонье намерен сменить команду. По словам баскетболиста, он хотел бы перейти в команду, которая даст ему шанс закрепиться в стартовой пятерке, однако не против роли резервиста в конкурентоспособном клубе.

При этом больше всего украинец хочет играть в команде, перед которой поставлены конкретные цели.

"В последние три сезона у нас сменились три главных тренера, состав тасуется каждый сезон – никакой стабильности. Каждый год словно начинали все с нуля. Да, стабильность и постоянство – то, что я буду искать", – сказал Лэнь.

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Алексей Лэнь пришел в NBA в 2013-м году пятым номером на драфте. В своей последней игре за "Финикс" он набрал 19 очков и сделал 12 подборов, сделав десятый "дабл-дабл" в сезоне. Таким образом, уже в четвертый год подряд украинский центровой делает десять "дабл-даблов" за сезон.

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