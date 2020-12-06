Багатскис: сборная Украины по баскетболу выполнила главную задачу

Национальная сборная Украины по баскетболу в ноябре решила главную задачу – вышла на чемпионат Европы-2022. Но тяжелое поражение от Словении и непростая победа над Австрией вызывали много вопросов по игре команды.

Главный тренер "сине-желтых" Айнарс Багатскис подвел промежуточный итог выступлений, с сожалением отметив, что нельзя было использовать игроков НБА.

"Те, кто были в сборной – это были лучшие игроки страны. Обидно, что не приехал Артем Пустовой. У нас до последнего была договоренность с тренерами "Барселоны", у нас с ними хорошее сотрудничество. Но не отпустили, они рассчитывали на него в чемпионате. Из-за коронавируса не могли быть с нами Близнюк и Крутоус. Это тоже очень важные игроки, в первую очередь в защитном плане. Я рад, что мы достигли результата. По качеству игры есть много вопросов. Дело в том, что многие игроки нашей команды переболели коронавирусом, все были в разном физическом состоянии. Не были в идеальной игровой формы", – цитирует Багатскиса sport.ua.

Багатскис прокомментировал провал в первой четверти в игре от Словении.

"Возможно, мы где-то переготовились в ментальном плане. Очень давил груз ответственности. Игроки должны подготовить себя к игре и ментально и физически. В этом матче все повлияло. Но в этой игре не было секретов для нас, что делают словенцы. Словения - обученная команда, которая знает, как играть и чего ждать от соперника. Они вынуждали нас делать ошибки, мы теряли игроков, теряли очки. Результат важен, качество игры важно. В этих матчах игроки получили возможность посмотреть свой уровень. Нам не хватало дисциплины", – отметил тренер.

Латвийский специалист доволен, что этим летом большинство игроков сборной вернулись в Украину.

"Это хорошо для Суперлиги, что лучшие игроки вернулись. Также для сборной Украины очень важно не только, в каком ты чемпионате играешь, а какую роль в клубе получаешь. То, что баскетболист может играть за границей, но у него может быть другая роль, которая не идет ему на пользу. Статус игрока национальной сборной – это уровень. Он в любой команде должен заменить легионера и брать на себя ответственность. Я очень рад за некоторых наших игроков, которые в клубе играют в один баскетбол, а в сборной играют в более качественный баскетбол. Благодарен всем клубам, которые отпустили игроков в сборную", – заявил наставник "Киев-Баскета".

Прокомментировал Айнарс и историю со Стивеном Бертом, против присутствия которого в команде проголосовали остальные баскетболисты.

"В ситуации с Берттом команда показала, что у нее есть стержень, что они идут друг за друга. Нет никаких проблем и сенсаций. Очень важно, чтобы была командная химия. И ребята показали, что она есть", – порадовался Багатскис.

Наставник считает, что наличие домашней арены в следующих двух турах очень поможет команде.

"Не знаю, какая к тому моменту будет ситуация с пандемией. Не знаю, разрешат ли присутствие зрителей. Но в любом случае, играть дома лучше, чем где-нибудь. С другой стороны, у нас есть реальный шанс выиграть группу. Почему нам этого не сделать? Тренеры после игры делают анализ, хочется, чтобы игроки делали анализ, что мы можем сделать, чтобы взять эти игры. Я ставил перед командой две цели на этот отбор – выйти на Евробаскет и занять как можно высшее место в группе. Первую задачу выполнили, теперь нужно побороться за первое место. Это вполне реально", – признался Айнарс.

Багатскис уверен, что и Михайлюк и Лэнь заслуживают много игрового времени в НБА.

"Уже доказывали это. В следующем сезоне они могут играть больше. У Лэня должно быть все в порядке. Он перешел в клуб, который более подходит к его стилю. Он такого уровня игрок, что может найти свою игру. "Торонто" – это команда для него. У Михайлюка не вижу проблем, чтобы он вышел на новый уровень. Он может играть большую роль, чем просто штатного снайпера. Он может больше работать с мячом, играть первым номером, закрыть несколько позиций в нападении. На 100% уверен, что он проведет удачный сезон", – подытожил латвийский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вышла на Евробаскет-2022 благодаря победе над Австрией и закончила четвертый тур отборочного турнира на втором месте в таблице.