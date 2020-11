Ждем Пустового и Геруна в сборной Украины, – Багатскис

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о подготовке национальной команды к матчам второго игрового окна квалификации Евробаскета-2022 против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября).

Сейчас команда проходит тестирование на COVID-19, потом две тренировки в Киеве, после чего сборная уезжает в Словению.

"Там на месте будем уже смотреть, как будет выглядеть наша команда, как команда сможет тренироваться. Учитывая то, что мы делали летом, что делали во время предыдущего окна квалификации и учитывая то, какие игроки есть в нашем распоряжении, нам нужно выжать максимум. Это касается и защиты, и нападения. На первой тренировке мы все в течение двух часов повторяли. Новые игроки в команде и некоторые вещи выглядят для них по-новому. Надо просто найти общий подход, как говорят в США – less is best. Надо убрать лишнюю информацию, стабилизировать и конкретизировать нашу игру в защите и нападении. И одновременно очень важно, чтобы все подошли к матчам в более или менее одинаковых физических кондициях", – заявил тренер.

Багатскис ждет в сборной наших "испанцев" – Артема Пустового и Владимира Геруна.

"Несколько раз я общался с тренерами "Барселоны" и они обещали, что Пустовой будет в расположении сборной. Но в течение последних нескольких недель Артем очень хорошо играет в чемпионате Испании и видно, что он дает команде результат. Плюс, думаю, он будет играть за "Барсу" в матче против "Сарагосы". Поэтому подождем. Но договоренность есть и тренеры сказали мне, что я получу подарок. По Геруну – здесь все в порядке. Планируется, что они присоединятся к сборной в Словении 23 ноября", – цитирует Айнарса прес-служба ФБУ.

В Словению поедут 13-14 игроков.

"Учитывая ситуацию, мы не будем рисковать. Никто не будет ехать туда туристом. Все решения будут приниматься, исходя из конкретного соперника и конкретного дня. Против Австрии нам будут нужны игроки с хорошим дальним броском. И словенцы, и австрийцы очень стараются защищать трехсекундную. Нам надо искать подход к их кольцам с дистанции", – отметил Айнарс.

Латвийский специалист считает, что турнир в формате "пузыря" - это наиболее безопасный вариант проведения этих поединков.

"Мы все будем в таком режиме и здесь игрокам очень важно понять, для чего мы здесь и чего пытаемся достичь. Важно настроить себя ментально. Все команды будут в одинаковых условиях", – подытожил Багатскис.

