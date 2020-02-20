Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал победу над Австрией в квалификации к чемпионату Европы-2021.

Айнарс Багатскис ФИБА

"Как вы знаете, лидер наших соперников Махлабашич не смог сыграть в этой игре. Это поменяло все. Потому что он всегда набирает много очков. Нам удалось нейтрализовать умение соперника бросать трехочковые. Мы сыграли во второй половине более уверенно, чем в первой. Австрия – очень опасная команда, и я ей желаю удачи в турнире. Думаю, мы полностью контролировали игру. Где-то с третьей минуты и до ее конца", - заявил латвийский специалист на пресс-конференции

Свой следующий поединок сборная Украины по баскетболу в рамках квалификации к Евробаскет-2021 проведет 23 февраля против Венгрии. Начало матча в запорожском Дворце спорта "Юность" в 18:00.

Напомним, по итогам квалификации в финальную часть Евробаскета-2021 выйдут три лучшие команды из группы.

Решающая стадия пройдет сразу в четырех странах - Германии (Берлин, Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо к матчу Украина – Венгрия в отборе на Евробаскет-2021.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!