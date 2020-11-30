Багатскис оценил победу Украины над Австрией в отборе на Евробаскет-2022

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что ему непросто было наблюдать за игрой подопечных в матче четвертого тура отбора на Евробаскет-2022 против Австрии.

Наставнику не понравилось, что наши соотечественники допускали слишком много ошибок и теряли мяч на ровном месте. Он также заявил, что соперники его ничем не удивили.

"Не скажу, что мне было очень просто наблюдать за этой игрой. Ты должен меньше ошибаться, особенно без давления. То, как мы иногда распоряжались мячом, объясняет, почему у нас было так мало атак. Мы на ровном месте принимали неправильные решения. Австрийцы нас ничем не удивили. Они пытались сбивать темп игры, стояли в зональной обороне. Нам нужно проанализировать, почему мы теряли мяч в таких простых ситуациях", – рассказал Багатскис во время пресс-конференции.

Тренер украинской сборной добавил, что в последних отборочных поединках он не будет экспериментировать и попытается побороться за первое место в группе F.

"Сборная – это не совсем то место, где нужно экспериментировать. Одновременно, мы должны думать о будущем. В любом случае, мы вышли на Евробаскет, но не потеряли шансы закончить группу первыми. От этого зависит место в корзине при жеребьевке. Эксперименты ради эксперимента? В баскетболе все очень четко, а сборная – зеркало баскетбольной страны. В ней должны играть лучшие", – заявил Багатскис.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины победила Австрию и вышла на вторую позицию в отборочной группе на Евробаскет-2022.