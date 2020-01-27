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28 января • обновлено в 01:50
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Авторитетный канал ВВС опозорился в связи с гибелью Коби Брайанта

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Британский телеканал ВВС допустил нелепую ошибку в репортаже о смерти легенды баскетбола Коби Брайанта. На видео были показаны кадры выступлений другой звезды "Лейкерс" – Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс и Коби Брайант

Леброн Джеймс и Коби Брайант

"Коби Брайант и Леброн Джеймс даже не выглядят одинаково. Если бы в ВВС работало больше чернокожих редакторов и продюсеров, то таких ужасных ошибок больше бы не повторялось", – написал в своем Twitter британский политик, член парламента Дэвид Ламми.

Редактор канала принес извинения за эту ошибку, сообщает "Чемпионат".

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Автор
Денис Карпов
Персоны
ЛеБрон Джеймс Коби Брайант
Место
Великобритания
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