Авторитетный канал ВВС опозорился в связи с гибелью Коби Брайанта

Британский телеканал ВВС допустил нелепую ошибку в репортаже о смерти легенды баскетбола Коби Брайанта. На видео были показаны кадры выступлений другой звезды "Лейкерс" – Леброна Джеймса.
Леброн Джеймс и Коби Брайант
"Коби Брайант и Леброн Джеймс даже не выглядят одинаково. Если бы в ВВС работало больше чернокожих редакторов и продюсеров, то таких ужасных ошибок больше бы не повторялось", – написал в своем Twitter британский политик, член парламента Дэвид Ламми.
Редактор канала принес извинения за эту ошибку, сообщает "Чемпионат".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" вместе с 7 другими людьми в воскресенье вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
Также была обнародована важная аудиозапись переговоров пилота вертолета и диспетчеров, проливающая свет на трагедию.
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