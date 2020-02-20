Украина победой стартовала в отборе Евробаскета-2021

Мужская сборная Украины по баскетболу обыграла команду Австрии в первом туре отбора на чемпионат Европы 2021 года. Встреча в Граце завершилась со счетом 73:88.

Турнирное положение после 1-го тура

Австрия - Украина

Начало вышло не самым легким для подопечных Айнарса Багатскиса. Австрийцы точными бросками повели в счете 5:2. Сборная Украины старалась заигрывать Артема Пустового, регулярно нагружая его в "краске". Ближе к концовке периода инициативу на себя взял Александр Липовый и его 5 очков подряд позволили сине-желтой команде выйти вперед 14:11.

Австрия - Украина

Австрия - Украина

Продолжая доминировать под кольцом, грамотно разыгрывая дабл-тимы и собирая подборы, Украина ушла на первый перерыв, ведя со счетом 22:17.

Во второй четверти наша команда продолжила цементировать оборону, заставляя австрийцев совершать поспешные и неточные трехочковые. Липовый играл, как настоящий лидер, дальними бросками сделав счет 30:19 в нашу пользу и вынудив австрийского наставника срочно брать таймаут.

Австрия - Украина

Австрия - Украина

Несмотря на счет, именно австрийцы задавали темп в игре, периодически его взвинчивая и пытаясь переломить уверенное выступление нашей сборной, сделав акцент на атаки из-за трехочковой дуги.

Ближе к большому перерыву у Австрии наконец стали попадать "трюльники" и ей удалось сократить отставание (41:36), оформив рывок 9:2.

Австрия - Украина

Австрия - Украина

Последние атаки стали настоящим украшением матча. На бросок Липового, замкнувшего идеальное нападение наших парней, игроки из Австрии ответили крутым баззер-битером со своей половины поля.

На вторую половину украинцы вышли под завязку накаченными от главного тренера, разорвав оппонента игрой в атаке, совершил рывок 9:2. Близнюк, Липовый и Пустозвонов за 3 минуты до конца впервые в поединке сделали преимущество украинцев 12-очковым.

Австрия - Украина

Заключительный отрезок прошел в равной борьбе. Австрийцы всеми силами пытались вырвать победу, но плотная игра украинских баскетболистов в защите не позволила им этого сделать.

Отбор на Евробаскет-2021. Группа F, 1-й тур

Австрия — Украина 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Австрия: Вуйошевич (14 + 4 передачи), Клепайш (13), Ланеггер (8), Хопфгартнер, Огунсипе (6) — старт; Дувье (9 + 4 подбора), Ламешич (2), Мурати (2), Шрайнер (6), Гуттль, Матео, Трмаль (13).

Украина: Лукашов (7 + 8 передач + 4 потери), Близнюк (11 + 7 подборов), Крутоус (7), Петров (2), Пустовой (7 + 7 подборов) — старт; Герун (13), Липовый (16 + 5 подборов), Пустозвонов (12), Бобров (11 + 4 потери), Зотов (2 + 4 передачи).

Австрия - Украина

Австрия - Украина

Австрия - Украина

Австрия - Украина

Австрия - Украина

Австрия - Украина

Свой следующий поединок сборная Украины по баскетболу в рамках квалификации к Евробаскет-2021 проведет 23 февраля против Венгрии. Начало матча в запорожском Дворце спорта "Юность" в 18:00.

Напомним, по итогам квалификации в финальную часть Евробаскета-2021 выйдут три лучшие команды из группы.

Решающая стадия пройдет сразу в четырех странах - Германии (Берлин, Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо к матчу Украина – Венгрия в отборе на Евробаскет-2021.

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