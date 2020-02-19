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19 февраля • обновлено в 17:01
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Австрия – Украина: анонс матча отбора на Евробаскет-2021, трансляция на XSPORT

1.4т
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Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 20 февраля, начнет свой путь в отборе к чемпионату Европы 2021 года.

Первым соперником подопечных Айнарса Багатскиса в группе F станет команда Австрии, которая примет наших ребят в Граце. Начало игры – в 20:30 по киевскому времени. В другой игре квартета сыграют Словения и Венгрия, которая уже 23 февраля сразится с украинцами в Запорожье. Купить билеты на этот поединок можно на сайте esport.in.ua.

Сборная Украины по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу

ФБУ

Новости
Лидер сборной Украины по баскетболу сделал яркий данк за "Барселону"

ГДЕ СМОТРЕТЬ АВСТРИЯ – УКРАИНА

Поединок можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале XSPORT. Кроме того, показ игры будет доступен на сайте Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА АВСТРИЯ – УКРАИНА

Фаворитами противостояния считаются гости. Ставки на победу "желто-синих" в основное время принимаются с коэффициентом 1,33.

сборная Украины по баскетболу

сборная Украины по баскетболу

ФБУ

Ничья оценивается котировкой 16,00. А показатели на успех Австрии достигают уровня 3,39.

СОСТАВЫ КОМАНД

Накануне встречи австрийцы лишились своей главной звезды – Сильвена Ландесберга, который выступает в Китае. Ожидалось, что он сможет помочь национальной команде, так как первенство Китая приостановили из-за эпидемии коронавируса. Однако форвард так и не смог прибыть на родину.

Украинцы же наоборот получили в свое распоряжение звездного центрового "Барселоны" Артема Пустового, который впервые за два года сыграет за "желто-синих". Кроме того, прибыл в команду представитель "Уникахи" Владимир Герун.

Заявки команд

Австрия: Шрайнер, Вуйошевич, Клепайс, Мурати, Гмунден, Гюттль, Ланеггер, Кеферле, Трмаль, Дувье, Новас Матео, Огунсипе, Ламешич, Хопфгартнер, Махалбашич

Украина: Лукашов, Зотов, Сидоров, Марченко, Липовый, Близнюк, Ткаченко, Пустозвонов, Крутоус, Бобров, Павлов, Герун, Петров, Пустовой

Сборная Украины по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу

ФБУ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рауль Корнер, главный тренер сборной Австрии:

– Я очень доволен нашим тренировочным лагерем. Он был очень полезен. Мы смогли собрать лучший на сегодняшний день состав из тех игроков, на которых можем рассчитывать. Мы знаем, что будем аутсайдерами в каждой игре. Но я с нетерпением жду этого вызова. Мы начинаем с Украиной – физически мощной командой.

Айнарс Багатскис и Максим Пустозвонов

Айнарс Багатскис и Максим Пустозвонов

ФБУ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Австрия начала подготовку 4-5 дней назад. По предварительной информации, австрийцы должны были собрать всех, сейчас есть информация, что они будут держать в сборной сразу двух натурализованных игроков. Один из них – это Богич, против которого мы играли в квалификации Лиги чемпионов и который в двух матчах против "Киев-Баскета" в среднем набрал 27 очков. Также я работал с Силвеном Ландесбергом в "Маккаби" – неделю назад они сказали, что он точно будет играть, а сейчас – что его не будет. Но я в это не верю. Когда я увижу ростер из 12 игроков, и его там не будет, тогда я поверю. Очень давно я уже в этом бизнесе и хорошо знаю эти маленькие "мошенничества".

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Евробаскет-1995. Квалификация

Австрия – Украина – 71:100 (31:48, 40:52)

Евробаскет-2013. Квалификация

Австрия – Украина – 57:61 (19:16, 10:16, 22:16, 6:13)

Украина – Австрия

Украина – Австрия

ФИБА

Украина – Австрия – 68:57 (19:14, 20:18, 13:18, 16:7)

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо к матчу Украина – Венгрия в отборе на Евробаскет-2021.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евробаскет-2021
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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