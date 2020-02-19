Австрия – Украина: анонс матча отбора на Евробаскет-2021, трансляция на XSPORT

Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 20 февраля, начнет свой путь в отборе к чемпионату Европы 2021 года.

Первым соперником подопечных Айнарса Багатскиса в группе F станет команда Австрии, которая примет наших ребят в Граце. Начало игры – в 20:30 по киевскому времени. В другой игре квартета сыграют Словения и Венгрия, которая уже 23 февраля сразится с украинцами в Запорожье. Купить билеты на этот поединок можно на сайте esport.in.ua.

Сборная Украины по баскетболу ФБУ

ГДЕ СМОТРЕТЬ АВСТРИЯ – УКРАИНА

Поединок можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале XSPORT. Кроме того, показ игры будет доступен на сайте Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА АВСТРИЯ – УКРАИНА

Фаворитами противостояния считаются гости. Ставки на победу "желто-синих" в основное время принимаются с коэффициентом 1,33.

сборная Украины по баскетболу ФБУ

Ничья оценивается котировкой 16,00. А показатели на успех Австрии достигают уровня 3,39.

СОСТАВЫ КОМАНД

Накануне встречи австрийцы лишились своей главной звезды – Сильвена Ландесберга, который выступает в Китае. Ожидалось, что он сможет помочь национальной команде, так как первенство Китая приостановили из-за эпидемии коронавируса. Однако форвард так и не смог прибыть на родину.

Украинцы же наоборот получили в свое распоряжение звездного центрового "Барселоны" Артема Пустового, который впервые за два года сыграет за "желто-синих". Кроме того, прибыл в команду представитель "Уникахи" Владимир Герун.

Заявки команд

Австрия: Шрайнер, Вуйошевич, Клепайс, Мурати, Гмунден, Гюттль, Ланеггер, Кеферле, Трмаль, Дувье, Новас Матео, Огунсипе, Ламешич, Хопфгартнер, Махалбашич

Украина: Лукашов, Зотов, Сидоров, Марченко, Липовый, Близнюк, Ткаченко, Пустозвонов, Крутоус, Бобров, Павлов, Герун, Петров, Пустовой

Сборная Украины по баскетболу ФБУ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рауль Корнер, главный тренер сборной Австрии:

– Я очень доволен нашим тренировочным лагерем. Он был очень полезен. Мы смогли собрать лучший на сегодняшний день состав из тех игроков, на которых можем рассчитывать. Мы знаем, что будем аутсайдерами в каждой игре. Но я с нетерпением жду этого вызова. Мы начинаем с Украиной – физически мощной командой.

Айнарс Багатскис и Максим Пустозвонов ФБУ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Австрия начала подготовку 4-5 дней назад. По предварительной информации, австрийцы должны были собрать всех, сейчас есть информация, что они будут держать в сборной сразу двух натурализованных игроков. Один из них – это Богич, против которого мы играли в квалификации Лиги чемпионов и который в двух матчах против "Киев-Баскета" в среднем набрал 27 очков. Также я работал с Силвеном Ландесбергом в "Маккаби" – неделю назад они сказали, что он точно будет играть, а сейчас – что его не будет. Но я в это не верю. Когда я увижу ростер из 12 игроков, и его там не будет, тогда я поверю. Очень давно я уже в этом бизнесе и хорошо знаю эти маленькие "мошенничества".

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Евробаскет-1995. Квалификация

Австрия – Украина – 71:100 (31:48, 40:52)

Евробаскет-2013. Квалификация

Австрия – Украина – 57:61 (19:16, 10:16, 22:16, 6:13)

Украина – Австрия ФИБА

Украина – Австрия – 68:57 (19:14, 20:18, 13:18, 16:7)

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо к матчу Украина – Венгрия в отборе на Евробаскет-2021.

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