Американский баскетболист организовал акцию в поддержку двухлетней украинки

Американский легионер сборной Украины по баскетболу Юджин Джетер выступил одним из организаторов благотворительной акции, все вырученные средства от которой будут переданы на лечение Соломии Шарко из Червонограда.

К баскетболисту присоединились Андрей Лебедев и президент БК "Львов-УАД" Роман Городечный. Стартовая цена майки Джетера – 1000 гривен. Аукцион продлится до пятницы, 23 марта (включительно).

Принять участие в аукционе можно на странице ФБУ в Facebook ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Двухлетняя Соломийка Шарко родился здоровой, но более года назад ей был поставлен диагноз Миелодиспластический синдром (МДС), рефлекторная анемия с избытком бластов, с множественными клональный цитогенетическими поломками, ассоциируется с неблагоприятным прогнозом.

Бласты – это раковые клетки в крови. МДС простыми словами – это разбалансировка работы спинного мозга. Спинной мозг не производит тромбоцитов.

Цитогенетические клональные поломки – это поврежденные хромосомы ДНК Соломийки. По результатам трепанобиопсии косточки из бедра Соломийки (забор биоматериала брали с двух сторон) киевские профессора медицины из детской онкологии приняли решение о назначении химиотерапии уже с понедельника, 12 марта.

Результаты неутешительные, спинной мозг Соломийки, кроме тромбоцитов, перестал производить гемоглобин. Происходит трансформация в миелоидную лейкемию. За последние 25 лет это второй случай в Украине.