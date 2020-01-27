Американская телеведущая эпично оскандалилась из-за Коби Брайанта

Ведущая американского телеканала MSNBC Алисон Моррис допустила эпичную ошибку во время сюжета, неправильно назвав команду, за которую играл легендарный баскетболист Коби Брайант.
На видео слышно, как женщина рассказывает о том, что Брайант был настоящей звездой НБА, выступая за "Лос-Аджелес Ниггерс", хотя на самом деле такой команды не существует, а прославился он благодаря яркой игре за "Лос-Анджелес Лейкерс".
Коби Брайант
Business Insider
Напомним, Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, набрал 33643 очков и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!