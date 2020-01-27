Американская телеведущая эпично оскандалилась из-за Коби Брайанта

Ведущая американского телеканала MSNBC Алисон Моррис допустила эпичную ошибку во время сюжета, неправильно назвав команду, за которую играл легендарный баскетболист Коби Брайант.

На видео слышно, как женщина рассказывает о том, что Брайант был настоящей звездой НБА, выступая за "Лос-Аджелес Ниггерс", хотя на самом деле такой команды не существует, а прославился он благодаря яркой игре за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Коби Брайант Business Insider

Напомним, Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, набрал 33643 очков и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.

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