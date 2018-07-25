Абсолютно лучший: в США восхитились украинцем Михайлюком

Бывший снайпер "Канзас Джейхоукс" украинец Святослав Михайлюк дал поклонникам много причин для гордости во время Летней лиги НБА 2018 года. Обозреватели сайта kusports сравнили выступление воспитанника "Черкаських Мавп" с другими воспитанниками "Канзаса", отметив явное превосходство украинского баскетболиста.

Михайлюк, поздний пик второго раунда драфта-2018, стал одной из центральных личностей двухнедельного мероприятия в Лас-Вегасе. Он помог "Лос-Анджелес Лейкерс" достичь финала Летней лиги, где "Портленд Трэйл Блэйзерс" в конечном итоге все-таки вышли победителями (91:73).

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Это была единственная осечка "Лос-Анджелеса" в семи матчах во время Летней лиги в Лас-Вегасе.

В проигрышном финальном поединке Михайлюк набрал 10 очков при точности с игры 3 из 10. Но в целом, Святослав был включен во вторую символическую пятерку Летней лиги за успешное выступление во всех семи матчах.

Лучший перфоманс Михайлюка пришелся на полуфинал, где он набрал 31 очко при точности 12/20. Он помог "Лейкерс" вырвать победу (112-109 2ОТ) над "Кливленд Кавалерс". Михайлюк также реализовал шесть трехочковых с точностью 54,5%.

Этим летом Михайлюк набирал двузначную результативность во всех матчах, кроме одного. Он записывал себе в актив 16,6 очков в среднем за игру, что выглядит очень солидно для старта профессиональной карьеры.

Михайлюк начал турнир в Лас-Вегасе с 17 очков в дебютном матче, во второй игре он забросил 15 очков в кольцо "Чикаго Буллс". Затем последовали 9 очков в игре с "Нью-Йорк Никс" и 15 очков против "Клипперс". В 1/4 финала против "Детройт Пистонс" Михайлюк записал себе в актив 19 очков при точности 7/15 с игры. Затем был упомянутый выше перфоманс во встрече с "Кливлендом". "Лейкерс" выиграли четыре из первых пяти матчей с двузначной разницей.

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"У "Портленда" было много ветеранов с опытом игры в НБА. Они превосходили нас в этом аспекте. В финале они были более жесткими, чем мы. Я просто учусь играть в стиле НБА. Я изучаю разницу между игрой в NCAA и НБА. Я познакомился с новыми тренерами, новыми товарищами по команде. Для меня здесь все новое. Я собираюсь немного отдохнуть, а потом снова начну упорно работать", - сказал Михайлюк после поражения в финале от "Блэйзерс".

Кроме того, летом этого года пытались проявить себя другие бывшие игроки "Джейухокс", но они смотрелись куда скромнее Михайлюка.

Защитник "Шарлотт Хорнетс" Девонте Грэм, который также был выбран во втором раунде на драфте в этом году, провел неполноценную Летнюю лигу из-за травмы. Он выбыл на неопределенный срок.

Грэм сыграл в трех матчах Летней лиги, прежде чем повредил колено. Он набирал в среднем 10 очков, 6,0 передач и 2,7 подборов за 26,0 минут. Грэм забил 37% бросков с игры - 11 из 30 попыток.

Тем временем, форвард "Финикс Санз" Джош Джексон провалился в своей второй Летней лиге. Джексон отыграл три матча, набирая в среднем 10,3 очков, 2,3 подборов и 1,2 передач за 24 минуты.

Джексон, выбранный под четвертым номером драфта НБА 2017 года, сыграл только в трех из пяти матчей "Финикса" из-за травмы руки. По словам журналиста The Arizona Republic Скотта Бордоу, Джексон занимается со специльной повязкой на запястье.

Билли Престон в составе "Кливленд Кавалерс" набирал в среднем 10,5 очков в 6 матчах при низкой точности с игры 33,9%. Еще один воспитанник "Канзаса" Перри Эллис получил ограниченные минуты в "Милуоки Бакс" этим летом, в среднем набирая 3,3 очков и 2,5 подборов за игру. Эллис в следующем сезоне будет играть за "Вюрцбург", профессиональную баскетбольную команду из Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США официальный магазин НБА начал продажи маек Михайлюка.