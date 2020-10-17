Это были бывший киевлянин Эдди Готлиб и родившийся в Елисаветграде (нынче Кропивницкий) Морис Подолофф.

В интервью американскому Таймсу Подолофф рассказывал, что он родился в еврейской семье в небольшом украинском городке, в 1891 г. с родителями уехал в США (где когда-то поменяет фамилию Подолов на более привычную американскому уху Подолофф), получил юридическое образование и вполне преуспевал, работая вместе с отцом и братьями в компании "А.Подолов и сыновья. Недвижимость и Страхование". В начале 20-х годов они владели уже 22 объектами недвижимости.

Но неожиданно в его жизни появился спорт. Волею случая в 1926 г. отец Мориса решился вложить деньги в полуразрушеную хоккейную арену в Нью-Хейвене. Затем их компания восстановила ее, начала организовывать там различные Выставки, концерты, шоу, но и конечно спортивные мероприятия. Брат Мориса Натан начал тренировать местную хоккейную команду, а Морис проявил себя как прекрасный организатор и функционер, успешно заполняя зрителями 4000-тысячную арену.

Через пару лет Подолофф уже возглавлял АХЛ - Американскую хоккейную лигу, после чего в 1946 г. к нему с аналогичным предложением пришли и баскетболисты. Морис не скрывал, что до назначения на пост видел баскетбол лишь раз в своей жизни. Но все равно согласился. В конце концов, ему же не в баскетбол играть, а делать бизнес. В это сейчас невозможно поверить, но выходец из Украины возглавлял одновременно две крупнейшие спортивные лиги в США - АХЛ и БАА (Баскетбольную ассоциацию Америки). Подобных случаев больше нет в истории профессионального спорта в этой стране.

Именно Подолофф решил объединить все сильнейшие команды в Национальную баскетбольную ассоциацию, пытаясь монетизировать спортивное шоу на просторных и комфортных аренах. И в 1949 г. договорился о слиянии БАА и Национальной баскетбольной лиги в известную сегодня всем НБА. За 17 лет президентства Подолофф расширил НБА до 17 команд, разбив их на три дивизиона.

Некоторые решения первого президента (тогда должность называлась именно так) не только остались в игре до сегодняшнего дня, но и сделали баскетбол одним из самых популярных видов спорта в мире. К примеру, именно во времена его работы в 1947 г. появился университетский драфт. Скорость игры было решено взвинтить ограничением времени на владение. Кроме того, при Подолоффе в 1954 г. на атаку стали отводить 24 секунды, и матчи стали супердинамичными. Столь радикальные и дальновидные решения помогли лиге не только удержать болельщиков на трибунах, но и заинтересовать телевидение. Именно Морис Подолофф подписал первый для НБА телевизионный контракт в 1954 г.

Ещё одним важным решением президента стал Матч всех звёзд НБА. Идея была заимствована у бейсболистов, а игрокам платили деньги и давали телевизоры за то, что они приезжали на шоу. Журналисты выбирали тех, кто попадёт в итоговый состав, и эта идея очень понравилась поклонникам баскетбола. В США чтят память о первом президенте НБА. Одна из главных наград лиги — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP) — носит имя Мориса Подолоффа.

Эдвард Готтлиб

1946. Royals sweep Sheboygan to win the NBL Championship.

По схожему сценарию развивалась судьба ещё одного иммигранта из Украины. Эдвард Готтлиб родился в 1898 г. в Киеве и тоже в раннем детстве переехал с семьёй в США, где и начал заниматься баскетболом. Впечатляющей игровой карьеры не получилось, но зато Эдди Готтлиб долгое время руководил командами из Филадельфии, с одной из которых даже победил в БАА — лиге, которая стала предшественницей НБА. Готтлиб, занимающийся букмекерским бизнесом, одним из первых оценил огромный потенциал афроамериканцев, которых практически не было в баскетболе. Он изменил отношение к активной интеграции темнокожих атлетов в баскетбол и будучи владельцем "Филадельфии Уорриорз" сколотил самую темнокожую баскетбольную команду в штатах, заманивая тем самым молодого Уилта Чемберлена.

Выходец из Киева продал команду за невероятные для того времени 850 тыс.$, но сохранил пост генерального менеджера и после переезда в Сан-Франциско. В сезоне-1955/1956 команда завоевала первый из своих пяти чемпионских титулов НБА. Готтлиб отдал баскетбольной деятельности 63 года (1916-1979). Его роль в формировании успешной НБА огромная. Фамилия Готтлиба увековечена не только в Зале славы баскетбола. Ежегодный приз лучшему новичку НБА носит его имя.