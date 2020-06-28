48-летний Шакил О'Нил оторвал кольцо во время баскетбольной игры

Максим Богданов Баскетбол 19:01, 28.06.2020 Обновлено: 19:02, 28.06.2020

Легендарный американский баскетболист, член Зала славы Шакил О’Нил и звезда американского футбола Роб Гронковски устроили вечеринку в прямом эфире и решили сразиться в дружеской игре в HORSE.

По правилам участники выполняют броски с необычных мест или необычным способом, а другие участники должны в точности повторить бросок.

Однако в разгаре игры Шак оторвал кольцо, исполнив мощный данк одной рукой с отскоком от щита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее О’Нил продемонстрировал, как выглядит его ступня спустя годы после завершения карьеры. Зрелище оказалось совсем не для слабонервных.

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