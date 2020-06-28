48-летний Шакил О'Нил оторвал кольцо во время баскетбольной игры
Шакил О'Нил поломал кольцо.
Легендарный американский баскетболист, член Зала славы Шакил О’Нил и звезда американского футбола Роб Гронковски устроили вечеринку в прямом эфире и решили сразиться в дружеской игре в HORSE.
По правилам участники выполняют броски с необычных мест или необычным способом, а другие участники должны в точности повторить бросок.
Однако в разгаре игры Шак оторвал кольцо, исполнив мощный данк одной рукой с отскоком от щита.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее О’Нил продемонстрировал, как выглядит его ступня спустя годы после завершения карьеры. Зрелище оказалось совсем не для слабонервных.
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