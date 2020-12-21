Вновь поговорим о НБА – самой раскрученной, самой богатой и популярной спортивной ассоциации в мире. Большинство матчей чемпионата НБА проходят при заполненных трибунах в праздничной обстановке.

Посчастливилось и мне побывать на матчах НБА в нескольких городах США. Запомнился поединок самого титулованного баскетбольного клуба страны "Бостон Селтикс", особенно арена "ТД гарден", на паркете которой он проводит свои игры.

Новую арену для бостонских грандов начали строить в апреле 1993-го, а спустя 27 месяцев все было готово. Возведение стадиона в 13 000 квадратных метров обошлось в 160 миллионов долларов. В начале 2005-го владельцы арены проводили акцию: через интернет-аукцион eBay любой мог купить право назвать арену на 1 день. За месяц поменяли название около 30 раз, а заработанные 150 тысяч долларов отдали на благотворительность. В марте 2005-го TD Banknorth выкупил права на название за 6 миллионов долларов, переименовав его в "ТД Банкнорт-гарден". В апреле 2008-го арена, вмещающая 18 624 мест, стала "ТД-гарден".

Я посетил клубный музей. Отдельная экспозиция отведена для легендарного баскетболиста Ларри Берда. "ТД-гарден" заполняется за час до начала матча. Здесь созданы все условия для поклонников оранжевого мяча. Закусочные и рестораны арены – рай для гурманов. Тут есть все – от бургеров и пиццы до изысканного супа из моллюсков. В 2014-м после реконструкции арены за 70 млн добавились три ресторана, а также появилось видеотабло за несколько миллионов.

Следует добавить, что "Бостон Селтикс" делит арену "ТД-гарден" с многократным обладателем хоккейного Кубка Стэнли "Бостон Брюинз". Матчи хоккеистов также собирают полные трибуны.

Вместо кольца – корзина из-под персиков

Полистаем, друзья, баскетбольную энциклопедию "Обозревателя". В ней много интересного, любопытного – уверен, того, чего вы, возможно, и не знаете. Теперь будете знать.

21 декабря 1891 года. В учебном центре Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (США) прошел первый баскетбольный матч – мяч забрасывали в корзины из-под персиков.

18 июня 1932 года. Создали Международную федерацию баскетбольных ассоциаций (FIBA). В нее вошли Аргентина, Греция, Италия, Латвия, Португалия, Румыния, Швеция и Чехословакия.

22 октября 1950 года. В Буэнос-Айресе стартовал первый чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Победили хозяева.

29 августа 1974 года. 19-летний Мозес Мэлоун подписал контракт с клубом АБА "Юта Старз", став первым игроком, пришедшим в профессиональный баскетбол после школы, минуя студенческую лигу.

13 декабря 1983 года. Матч "Денвер" – "Детройт" закончился победой гостей в третьем (!) овертайме 186:184. 370 очков за игру – "вечный" рекорд НБА.

29 января 1988 года. Матч "Детройт" – "Бостон" (125:108) на стадионе Pontiac Silverdome собрал 61 983 зрителя – рекорд посещаемости НБА.

7 апреля 1988 года. В бельгийском Генте завершился первый баскетбольный "Финал четырех" Евролиги: миланская "Олимпия" обыграла "Маккаби" из Тель-Авива (90:84).

31 июля 1988 года. Впервые в истории клуб НБА уступил команде другого континента: в Москве сборная СССР во втором овертайме обыграла "Атланту Хоукс" – 132:123.

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