30 метров: появились новые шокирующие подробности крушения вертолета Брайанта

Пилоту вертолета, в котором разбился легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант, Ара Зобаяну не хватило 30 метров, чтобы вывести авиасудно из зоны облаков и избежать катастрофы.

По информации агентства ESPN, пилот сообщил диспетчерской службе, что пытается подняться на высоту 1219 метров. Он достиг отметки в 701 метр, после чего начал резкое снижение, которое равнялось 1219 метрам в минуту. Американский Национальный Совет по безопасности на транспорте проанализировал имеющиеся видеоматериалы и пришел к выводу, что Зобаяну не хватило всего 30 метров, чтобы подняться выше зоны облаков.

место крушения вертолета Коби Брайанта NTSB

"Если скорость вашего падения достигает 1219 метров в минуту, то становится очевидным, что вы потеряли контроль над авиасудном", – заявил эксперт в сфере безопасности полетов Кипп Лау.

Он также добавил, что, учитывая скорость набора высоты вертолетом, он мог подняться выше облаков через 12 секунд, если бы не началось резкое снижение.

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