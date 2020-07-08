2-й тур чемпионата Украины по баскетболу 3х3 примет Одесса

Михаил Морозов Баскетбол 12:13, 8.07.2020 Обновлено: 12:24, 8.07.2020

18 июля в Одессе на базе ФСО "Динамо" состоится второй тур чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), желающие принять участие в турнире должны пройти регистрацию до 15 июля. Путевку в основную сетку соревнования получат победители чемпионатов областей региона Юг, а также сборные Украины 3х3, которые получили Wild card от ФБУ. Если в регионе будет сыграно меньше восьми областных этапов, остальные обладатели прямых путевок будут определены в квалификации. Там же будут разыграны еще четыре путевки в основную сетку чемпионата Украины.

Напомним, что летний чемпион страны будет определен по итогам четырех региональных туров (Центр, Юг, Запад и Восток) и Суперфинала.

Турнирная сетка чемпионата Украины по баскетболу 3х3
ФБУ

Из-за условий адаптивного карантина в основной сетке турнира в Одессе примут участие не больше 12 команд, а сами игры пройдут без зрителей. Призовой фонд соревнования между мужчинами составит 50 тысяч гривен, а женщины разыграют между собой 10 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском Гидропарке состоялись матчи первого тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3, в рамках которого определились победители в мужской и женской сетках соревнований.

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