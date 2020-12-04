1/8 финала Кубка Украины по баскетболу: анонс матчей 4 декабря

4 декабря в уежах большого игрового дня будет сыграно сразу шесть матчей 1/8 финала Кубка Украины.

В пяти парах это будет первая часть противостояния, которое стостоит из двух поединков, в паре "Мапвы" и харьковского "Политехника" будет сыгран второй матч.

В трех парах, "Химик" – "Соколы", "Днепр" – "Одесса" и "Тернополь" – "Киев-Баскет", будут играть команды, которые представляют Суперлигу Париматч. В трех других парах команды элитного дивизиона сыграют с представителями Высшей лиги. "Кривбасс", "Политехник" и "Химик-2" преодолели предыдущие раунды, чтобы продолжить борьбу за выход в четвертьфинал национального Кубка.

Отметим, что в прошлом году сразу две команды "вышки" – "Житомир" и "Тернополь" – сумели выйти в четвертьфинал. Будут ли апсеты этого года, узнаем уже по итогам 1/8 финала.

Напомним, клубы Суперлиги Париматч начали борьбу в Кубке именно с этого раунда. Ранее "Будивельник" и "Николаев", пройдя "Мариуполь" и "БИПУ" соответственно, гарантировали себе место в четвертьфинале. Все сегодняшние матчи смотрите на сайте FBU.ua. Игру "Химик" – "Харьковские Соколы" также покажет канал OBOZREVATEL TV.

"Химик" – "Харьковские Соколы"

Южный, СК "Олимп"

Начало – 18:00

"Химик-2" – "Запорожье"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало – 18:00

"Кривбасс" – "Прометей"

Каменское, СК "Прометей"

Начало – 18:00

"Черкасские Мавпы" – "Политехник"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало – 18:30

Первый матч – 88:64

"Днепр" – "Одесса"

Днепр, СК "Шинник"

Начало – 19:00

"Тернополь" – "Киев-Баскет"

Тернополь, ФОК

Начало – 19:30