1/4 Кубка Украины по баскетболу: анонс матчей 5 января

Уже в субботу, 5 января в Украине станут известны все участники Финала четырех Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. К "Одессе", которая попала туда еще 27 декабря обыграв "Николаев" по сумме двух матчей, присоединятся еще три клуба.

По результатам первых матчей наилучшие шансы на попадание в следующую стадию соревнований имеют "Днепр", "Черкаськи Мавпы" и "Политехник", которые победили в своих первых матчах.

Столичному "Киев-Баскету", чтобы пройти "Мавпы", нужно будет дома отыграть разницу в 18 очков (первая игра – 109:91). "Химику" из Южного необходимо будет постараться не меньше, ведь по результатам стартовой игры команда Виталия Степановского уступает "Политехнику" из Харькова 15 баллов

"Киев-Баскет" против "Черкаських Мавп" ФБУ

Больше всего борьбы и напряжения, вероятно, следует ожидать в Днепре. Команда Дениса Журавлева в первом матче на выезде обыграла "Запорожье" с разницей лишь в три балла – фантастический трехочковый с сиреной тогда реализовал невероятный Александр Мишула. В домашней игре днепрянам нужно будет приложить немало усилий, чтобы все же обыграть "Запорожье" по итогам двух матчей.

Кубок Украины

1/4 финала. Ответные матчи 5 января (суббота)

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