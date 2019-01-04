1/4 Кубка Украины по баскетболу: анонс матчей 5 января

Уже в субботу, 5 января в Украине станут известны все участники Финала четырех Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. К "Одессе", которая попала туда еще 27 декабря обыграв "Николаев" по сумме двух матчей, присоединятся еще три клуба.
По результатам первых матчей наилучшие шансы на попадание в следующую стадию соревнований имеют "Днепр", "Черкаськи Мавпы" и "Политехник", которые победили в своих первых матчах.
Столичному "Киев-Баскету", чтобы пройти "Мавпы", нужно будет дома отыграть разницу в 18 очков (первая игра – 109:91). "Химику" из Южного необходимо будет постараться не меньше, ведь по результатам стартовой игры команда Виталия Степановского уступает "Политехнику" из Харькова 15 баллов
"Киев-Баскет" против "Черкаських Мавп"
ФБУ
Больше всего борьбы и напряжения, вероятно, следует ожидать в Днепре. Команда Дениса Журавлева в первом матче на выезде обыграла "Запорожье" с разницей лишь в три балла – фантастический трехочковый с сиреной тогда реализовал невероятный Александр Мишула. В домашней игре днепрянам нужно будет приложить немало усилий, чтобы все же обыграть "Запорожье" по итогам двух матчей.
Кубок Украины
1/4 финала. Ответные матчи 5 января (суббота)
13:00. Южный, ФСК "Олимп", "Химик" – "Политехник"
Трансляция: XSport
Первый матч – 72:87
14:00. Киев, ПС "Меридиан", "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы"
Трансляция: ObozTV
Первый матч – 91:109
15:00. Днепр, ПС "Шинник", "Днепр" – "Запорожье"
Трансляция: XSport
Первый матч – 73:70
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации футбола Украины Михаил Бродский подвел итоги 2018 года.
Читайте все новости по теме "Кубок Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.