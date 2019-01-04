МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

1/4 Кубка Украины по баскетболу: анонс матчей 5 января

540Читать материал на украинском

Уже в субботу, 5 января в Украине станут известны все участники Финала четырех Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. К "Одессе", которая попала туда еще 27 декабря обыграв "Николаев" по сумме двух матчей, присоединятся еще три клуба.

По результатам первых матчей наилучшие шансы на попадание в следующую стадию соревнований имеют "Днепр", "Черкаськи Мавпы" и "Политехник", которые победили в своих первых матчах.

Новости
''Об Украине должны знать'': Бродский прокомментировал работу в НОК

Столичному "Киев-Баскету", чтобы пройти "Мавпы", нужно будет дома отыграть разницу в 18 очков (первая игра – 109:91). "Химику" из Южного необходимо будет постараться не меньше, ведь по результатам стартовой игры команда Виталия Степановского уступает "Политехнику" из Харькова 15 баллов

"Киев-Баскет" против "Черкаських Мавп"

ФБУ

Больше всего борьбы и напряжения, вероятно, следует ожидать в Днепре. Команда Дениса Журавлева в первом матче на выезде обыграла "Запорожье" с разницей лишь в три балла – фантастический трехочковый с сиреной тогда реализовал невероятный Александр Мишула. В домашней игре днепрянам нужно будет приложить немало усилий, чтобы все же обыграть "Запорожье" по итогам двух матчей.

Кубок Украины
1/4 финала. Ответные матчи 5 января (суббота)

13:00. Южный, ФСК "Олимп", "Химик" – "Политехник"
Трансляция: XSport
Первый матч – 72:87

14:00. Киев, ПС "Меридиан", "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы"
Трансляция: ObozTV
Первый матч – 91:109

15:00. Днепр, ПС "Шинник", "Днепр" – "Запорожье"
Трансляция: XSport
Первый матч – 73:70

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации футбола Украины Михаил Бродский подвел итоги 2018 года.

Читайте все новости по теме "Кубок Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок Украины по баскетболу
Теги
Киев-БаскетЧеркаськи МавпыБК ХимикБК ЗапорожьеБК ДнепрБК Политехник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги