МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

12-й тур Суперлиги Пари-Матч: где смотреть и результаты

1.4тЧитать материал на украинском

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в среду, 30 января, стартовал 12-й тур регулярного чемпионата, в рамках которого будет сыграно восемь поединков. Пять из них будут транслироваться в прямом эфире на ТВ. Вашему вниманию – расписание трансляций текущего игрового недели.

Суперлига Пари-Матч. 12-й тур

Расписание трансляций

30.01 (среда)

18:30. "Политехник – "Киев-Баскет" – 86:88 (16:24, 25:17, 21:25, 24:22) / ОТЧЕТ

Новости
Как прошел Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: яркий фоторепортаж

31.01 (четверг)

18:00. "Николаев" – "Химик" – 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28) / ОТЧЕТ

19:00. "Одесса" – "Запорожье" – 95:88 (22:21, 27:27, 27:22, 19:18) / ОТЧЕТ

12-й тур Суперлиги Пари-Матч: где смотреть и результаты

ФБУ

01.02 (пятница)

18:30. "Политехник" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT)

19:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" (FBU.ua)

02.02 (суббота)

14:00. "Химик" – "Запорожье" (ObozTV)

17:00. "Николаев" – "Одесса" (ObozTV)

03.02 (воскресенье)

14:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT)

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная украинских баскетболистов эффектно победила команду легионеров в Матче звезд Суперлиги Пари-Матч.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперлига
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Roberts Natasha
Roberts Natasha
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблю... >>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги