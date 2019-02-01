12-й тур Суперлиги Пари-Матч: где смотреть и результаты

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в среду, 30 января, стартовал 12-й тур регулярного чемпионата, в рамках которого будет сыграно восемь поединков. Пять из них будут транслироваться в прямом эфире на ТВ. Вашему вниманию – расписание трансляций текущего игрового недели.
Суперлига Пари-Матч. 12-й тур
Расписание трансляций
30.01 (среда)
18:30. "Политехник – "Киев-Баскет" – 86:88 (16:24, 25:17, 21:25, 24:22) / ОТЧЕТ
31.01 (четверг)
18:00. "Николаев" – "Химик" – 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28) / ОТЧЕТ
19:00. "Одесса" – "Запорожье" – 95:88 (22:21, 27:27, 27:22, 19:18) / ОТЧЕТ
ФБУ
01.02 (пятница)
18:30. "Политехник" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT)
19:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" (FBU.ua)
02.02 (суббота)
14:00. "Химик" – "Запорожье" (ObozTV)
17:00. "Николаев" – "Одесса" (ObozTV)
03.02 (воскресенье)
14:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT)
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная украинских баскетболистов эффектно победила команду легионеров в Матче звезд Суперлиги Пари-Матч.
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